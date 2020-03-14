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В мире
Трамп объявил чрезвычайное положение в США
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danilov 14 Марта 2020 в 19:44:17
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса. Решение откроет штатам и муниципалитетам доступ к $50 млрд, отложенным на устранение последствий стихийных бедствий. Главные положения из выступления Трампа:

В стране отменяются правила, указывающие, где конкретно госпитали могут оказывать медицинскую помощь. Это позволит развернуть сеть диагностических центров в формате drive-thru («не выходя из машины»).

Расширяется сотрудничество государства с частным сектором. 15 марта Google запустит онлайн-опросник, позволяющий самостоятельно проверить симптомы коронавируса и при необходимости найти диагностический центр. Тесты будут проводится на парковках магазинов Walmart, CVS и Walgreens.

США закупят «значительное количество сырой нефти», чтобы поддержать стратегический резерв страны.

В течение пандемии коронавируса не будут начисляться проценты на займы на обучение в колледже.

К 13 марта в США было зафиксировано 1629 случаев заражения коронавирусом, 41 человек скончался в ходе болезни, сообщают центры по контролю и профилактике заболеваний. 12 марта Трамп запретил на 30 дней въезд в США гражданам стран Шенгенской зоны. В своем обращении к нации он сказал, что запрет распространится на «огромное количество товаров и грузов», однако вскоре он уточнил в Twitter, что ограничения коснутся только людей, обращала внимание Financial Times.

Чрезвычайные положения позволяют президенту США расширить полномочия федеральных органов. К началу пресс-конференции Трампа в стране действовало свыше 30 чрезвычайных положений, большинство из них было введено Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-младшим и дает право вводить санкции. Трамп уже прибегал к положениям: именно они, в частности, позволили начать строительство стены на границе с Мексикой и запретили американским компаниям сотрудничать с Huawei. Ни один из президентов США ранее не объявлял национальное ЧП из-за эпидемий или природных катаклизмов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 14.03.2020 в 21:40:23   # 742939
Ну че добавить - цирк с конями....
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  строитель 14.03.2020 в 22:35:53   # 742943
Дональд, ты лошара !!!
Нужно было отменить предвыборную компанию и выборы и сделать себя пожизненным лидером нации
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  Сила 15.03.2020 в 01:52:34   # 742948
КАждую весну блять эпидемия простуды вы представляете сколько людей умрут от страха что начали сука чихать просто?
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  KapitanNemo 15.03.2020 в 03:57:54   # 742951
Вакцины от страха не существует.
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  DITRX 15.03.2020 в 05:51:47   # 742952
Да что такое 50 миллиардов долларов? США напечатайет 1.5 триллиона долларов на спасение экономики.
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