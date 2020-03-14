Трамп объявил чрезвычайное положение в США

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danilov 14 Марта 2020 в 19:44:17
В стране отменяются правила, указывающие, где конкретно госпитали могут оказывать медицинскую помощь. Это позволит развернуть сеть диагностических центров в формате drive-thru («не выходя из машины»).
Расширяется сотрудничество государства с частным сектором. 15 марта Google запустит онлайн-опросник, позволяющий самостоятельно проверить симптомы коронавируса и при необходимости найти диагностический центр. Тесты будут проводится на парковках магазинов Walmart, CVS и Walgreens.
США закупят «значительное количество сырой нефти», чтобы поддержать стратегический резерв страны.
В течение пандемии коронавируса не будут начисляться проценты на займы на обучение в колледже.
К 13 марта в США было зафиксировано 1629 случаев заражения коронавирусом, 41 человек скончался в ходе болезни, сообщают центры по контролю и профилактике заболеваний. 12 марта Трамп запретил на 30 дней въезд в США гражданам стран Шенгенской зоны. В своем обращении к нации он сказал, что запрет распространится на «огромное количество товаров и грузов», однако вскоре он уточнил в Twitter, что ограничения коснутся только людей, обращала внимание Financial Times.
Чрезвычайные положения позволяют президенту США расширить полномочия федеральных органов. К началу пресс-конференции Трампа в стране действовало свыше 30 чрезвычайных положений, большинство из них было введено Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-младшим и дает право вводить санкции. Трамп уже прибегал к положениям: именно они, в частности, позволили начать строительство стены на границе с Мексикой и запретили американским компаниям сотрудничать с Huawei. Ни один из президентов США ранее не объявлял национальное ЧП из-за эпидемий или природных катаклизмов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Нужно было отменить предвыборную компанию и выборы и сделать себя пожизненным лидером нации
KapitanNemo 15.03.2020 в 03:57:54 # 742951