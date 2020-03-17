Россия закрылась

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danilov 17 Марта 2020 в 10:44:46
Меры России по ограничению въезда для иностранцев соответствуют рекомендациям ВОЗ, вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер — Мишустин.
Ограничения на въезд с 18 марта по 1 мая не будут применяться в отношении водителей грузовиков, дипломатов и постоянно проживающих в России лиц — кабмин РФ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 17.03.2020 в 14:57:18 # 743193
О жёстких ограничительных мерах сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Новосибирской области. Отправившихся в Казахстан новосибирцев уже сегодня, 16 марта, с восьми утра разворачивают на блокпосту обратно.
Есть только несколько оснований, кроме гражданства Республики Казахстан, которые могут стать пропуском в соседнюю страну.
Поэтому уже с утра 16 марта были отменены все автобусные рейсы с Новосибирского автовокзала.
едридмадрид 17.03.2020 в 15:03:32 # 743194
О принимаемых мерах Пограничной службы КНБ Казахстана от пандемии COVID-19
информация 17.03.2020
Пограничная служба Республики Казахстан, в связи с введением с 08.00 часов 16 марта 2020 года чрезвычайного положения в Республике Казахстан доводит до сведения граждан Республики Казахстан, иностранных граждан, а также участников внешнеэкономической деятельности следующую информацию:
В период действия чрезвычайного положения введено ограничение на въезд - выезд через Государственную границу граждан Республики Казахстан и иностранцев, за исключением:
граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;
граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения. Разрешение выезда гражданам на лечение за рубеж при наличии следующих документов:
- заключение врачебно-консультационной комиссии согласно
форме 035-1/у, утвержденной приказом МЗ РК от 23 ноября 2010 года № 907
«Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»;
- письмо-приглашение от зарубежной медицинской организации на лечение, с нотариально засвидетельствованным переводом.
иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны;
персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов;
обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;
Трансграничные сооружения - пересекающие государственную границу железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередач, кабели, мосты, плотины, шлюзы, сооружения водных каналов и другие сооружения, а также объекты одной из сторон, находящиеся в пределах приграничной территории (пограничной зоны), на территории государства другой Стороны.
иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений (до 08.00. 16 марта 2020 года);
граждан Республики Казахстан с видами на жительство иностранных государств;
иностранцев (ЛБГ), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан;
иностранцев, являющихся членами семей граждан Республики Казахстан (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети);
членов официальных делегаций Республики Казахстан.
С 08.00 часов 16 марта 2020 года приостановлен пропуск местных жителей через места пересечения на казахстанско-российской государственной границе, функционирующие в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации, за исключением случаев обращения для оказания экстренной медицинской помощи гражданам сторон.
Кроме того, Пограничная служба КНБ напоминает, что ранее в соответствии с решениями межведомственной комиссии временно приостановлены:
72-часовой безвизовый транзитный режим для граждан КНР, а также оформление электронных виз;
транспортные сообщения с КНР (авиа, ж/д, авто) и Ираном;
обслуживание морских судов в портах Ақтау, Құрық;
с 00.00 часов 8 марта 2020 года пересечение границы по ID-картам и свидетельствам о рождении для граждан Кыргызстана (только по паспортам);
с 00.00 часов 16 марта 2020 года аналогичные меры приняты для граждан РФ и соответственно граждан РК (по отмене пересечения границы по удостоверениям личности, внутренним паспортам и свидетельствам о рождении).
Кроме того, с 6 марта 2020 года ограничен въезд в РК граждан КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании и иностранцев, посещавших эти страны за последние 30 суток (категория 1 А, 1 Б).
Информация для участников внешнеэкономической деятельности.
Разрешается пропуск через Государственную границу водителей автотранспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, при соблюдении следующих условий:
1. Перевозка грузов в международных сообщениях автомобильным транспортом должны осуществляться с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм.
2. Водители, независимо от гражданства, для пересечения Государственной границы должны использовать заграничные паспорта.
3. При прибытии в пункт пропуска для взъезда на территорию Республики Казахстан (в том числе транзитного следования) водителей из стран категории 1а) и 1б), а также водителей других государств, пребывавших последние 30 суток в странах категории 1а) и 1б), пропуск грузов допускается при условии замены водителя на территории автомобильного пункта пропуска с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм, либо с заменой на казахстанские тягачи.
Пограничной службой совместно с уполномоченными государственными органами определены конкретные автомобильные пункты пропуска для проезда грузовых автотранспортных средств:
на границе с Кыргызской Республикой:
пункт пропуска «Карасу» (Жамбылская обл.);
пункт пропуска «Айша-биби» (Жамбылская обл.).
на границе с Республикой Узбекистан:
пункт пропуска «Б.Конысбаева» (Туркестанская обл.);
пункт пропуска «Казыгурт» (Туркестанская обл.);
пункт пропуска «Тажен» (Мангыстауская обл.).
на границе с Туркменистаном:
пункт пропуска «Темир баба» (Мангыстауская обл.).
на границе с Китайской Народной Республикой:
пункт пропуска «Нуржолы» (Алматинская обл);
пункт пропуска «Достык» (Алматинская обл.);
пункт пропуска «Бахты» (Восточно-казахстанская обл.);
пункт пропуска «Майкапчагай» (Восточно-казахстанская обл.).
на границе с Российской Федерацией:
пункт пропуска «Кайрак» (Костанайская обл.);
пункт пропуска «Жана Жол» (Северо-казахстанская обл.);
пункт пропуска «Каракога» (Северо-казахстанская обл.);
пункт пропуска «Шарбакты» (Павлодарская обл.);
пункт пропуска «Урлитобе» (Павлодарская обл.);
пункт пропуска «Косак» (Павлодарская обл.);
пункт пропуска «Ауыл» (Восточно-Казахстанская обл.);
пункт пропуска «Убе» (Восточно-Казахстанская обл.);
пункт пропуска «Жайсан» (Актюбинская обл.);
пункт пропуска «Алимбет» (Актюбинская обл.);
пункт пропуска «Сырым» (Западно-казахстанская обл.);
пункт пропуска «Таскала» (Западно-казахстанская обл.);
пункт пропуска «Жанибек» (Западно-Казахстанская обл.);
пункт пропуска «Курмангазы» (Атырауская обл.).
едридмадрид 17.03.2020 в 15:22:11 # 743195
Компания ООО «Российские железные дороги» (РЖД) с 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменяет курсирование ряда пассажирских поездов, следующих из России в Казахстан и обратно.
Пресс-релизы
16.03.2020|21:17
О временном прекращении курсирования международных поездов в сообщении с Казахстаном
О временном прекращении курсирования международных поездов в сообщении с Казахстаном
В соответствии с уведомлением АО "НК "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов.
О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.
Так, приостанавливается движение нижеперечисленных пассажирских поездов, включая прицепные и беспересадочные вагоны, курсирующие в их составах:
№ 7/8 Алматы – Саратов отправлением из Алматы с 18.03.2020 проследует до станции Уральск, отправлением из Саратова с 21.03.2020 отменяется;
№ 39/40 Нур-Султан – Челябинск отправлением из Нур-Султан с 18.03.2020 проследует до станции Костанай, из Челябинска с 19.03.2020 отменяется;
№ 83/84 Караганды – Москва отправлением из Караганды с 18.03.2020 проследует до станции Петропавловск, из Москвы с 20.03.2020 отменяется;
№ 145/146 Караганды – Омск отправлением из Караганды с 17.03.2020, из Омска с 18.03.2020;
№ 301/302 Алматы – Новосибирск отправлением из Алматы с 18.03.2020 проследует до станции Семей, из Новосибирска с 20.03.2020 отменяется;
№ 303/304 Алматы – Казань отправлением из Алматы с 23.03.2020, из Казани с 26.03.2020, в т.ч. группа беспересадочных вагонов Бишкек – Казань;
№ 363/364 Томск – Караганды (формирование ОАО "РЖД") отправлением из Томска с 17.03.2020, отправлением из Караганды с 19.03.2020;
№ 363/364 Караганды – Томск (формирование АО НК КТЖ) отправлением из Караганды с 17.03.2020, отправлением из Томска с 19.03.2020;
№ 391/392 Томск – Риддер отправлением из Томска с 20.03.2020, из Риддера с 23.03.2020;
№ 625/626 Атырау – Астрахань отправлением из Атырау с 18.03.2020, из Астрахани с 19.03.2020;
№ 6814/6813 Костанай – Троицк отправлением со станции Костанай с 18.03.2020 проследует до станции Каерак, из Троицка с 18.03.2020 отменяется;
№ 6871/6872 Уральск – Озинки отправлением из Уральска с 19.03.2020 проследует до станции Семиглавый Мар, из Озинок с 19.03.2020 отменяется;
№ 6754/6753 Оренбург – Илецк отправлением из Оренбурга и Илецка с 17.03.2020;
№ 6117/6118, № 6119/6120 Рубцовск – Локоть – Алейская отправлением из Рубцовска и Алейской с 17.03.2020.
Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.
Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).
Актуальную информацию об изменениях в графике движения международных поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Международные маршруты/Оперативная информация".
Напомним, при оформлении проездного документа в кассе АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" у пассажиров есть возможность оставить номера мобильных телефонов, на которые будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поездов в случае чрезвычайных ситуаций.