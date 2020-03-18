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GoodZone 18 Марта 2020 в 09:09:05
«Умер Эдуард Лимонов», – написал Шаргунов в своем Facebook.
Лимонову было 77 лет.
«Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве. Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», – передает слова Шаргунова ТАСС.
Телеграм-канал Mash сообщает, что Лимонов умер из-за осложнений после операции. Утверждается, что он в последнее время болел и перенес сразу две операции. Утверждается, что у него начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление.
По данным канала, Лимонова экстренно госпитализировали 15 марта из квартиры с кровотечением. До этого он боролся с онкологическим заболеванием. Врачи пытались нормализовать его состояние двое суток, однако организм Лимонова не перенес нагрузки.
В феврале Лимонов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что раздумывает над тем, чтобы быть похороненным в Нагорном Карабахе.
Лимонов родился 22 февраля 1943 в Дзержинске. Русский писатель, поэт, публицист, экс-глава запрещенной в России Национал-большевистской партии* (НБП).
Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», «Марш Несогласных», «Национальная Ассамблея», «Стратегия-31».
Собирался выдвинуться в президенты России в 2012 году, но Центризбирком отказал ему в регистрации.
Автор романов и повестей, среди которых наиболее известна книга «Это я – Эдичка», написанная в Нью-Йорке в 1976 году.
С 1943 по 1974 годы был гражданином СССР, с 1987 года по 2011 годы имел гражданство Франции, с 1991 года – гражданин России.
У него было шесть жен, в том числе гражданских. Только от последней, актрисы Екатерины Волковой, у него есть дети – сын Богдан (родился в 2006 году) и дочь Александра (родилась в 2008 году).
https://vz.ru/news/2020/3/17/1029362.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 18.03.2020 в 14:47:41 # 743268
фашист он и в Африке фашист, даже русский фашист не чем не отличается от гитлеровского фашиста
«Валентина Гагарина скончалась», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ЦПК.
Вопрос о времени и месте похорон решается.
15 декабря ей исполнилось 84 года.
После смерти мужа (27 марта 1968 года) не дает интервью, однако участвует в мероприятиях, посвященных первому космонавту, помогает музею Юрия Гагарина. В 1981 году написала первую книгу в память о Гагарине – «108 минут и вся жизнь».
Всю жизнь проработала медсестрой и лаборантом-биохимиком. Жила в Звездном городке в Щелковском районе Московской области. Из ее окна виден памятник мужу.
Вышла замуж за Гагарина в 1957 году. У них родились две дочери: Елена и Галина. После смерти Юрия Гагарина больше не выходила замуж.
У нее два внука – Екатерина Караваева и Юрий Кондратчик, есть правнук.
едридмадрид 18.03.2020 в 14:59:20 # 743271
о российской культуре
«Утверждаю, что именно потому, что Россия потребляла Чехова, Толстого, Пушкина, Достоевского в лошадиных дозах, именно поэтому мы - отсталая, терпящая поражение за поражением держава»
(Другая Россия. 2003 г.)
про российский народ
«Средний русский человек выглядит ужасно: он тащит по пыльным улицам и в потном метро свое сгорбленное тело, морда в преждевре¬менных морщинах, бесформенное туловище, походка вялого барана или коровы. Бравые у нас только бандиты»
(Лимонов Э. Анатомия героя. С. 247)
едридмадрид 18.03.2020 в 15:00:07 # 743272
(Лимонов Э. Как мы строили будущее России. С. 81)»
едридмадрид 18.03.2020 в 15:01:51 # 743273
(Лимонов Э. Торжество метафизики. М., 2005. С.28.)