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Умер Эдуард Лимонов
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GoodZone 18 Марта 2020 в 09:09:05
Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов сообщил о смерти писателя, публициста и политического деятеля Эдуарда Лимонова.

«Умер Эдуард Лимонов», – написал Шаргунов в своем Facebook.

Лимонову было 77 лет.

«Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве. Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», – передает слова Шаргунова ТАСС.

Телеграм-канал Mash сообщает, что Лимонов умер из-за осложнений после операции. Утверждается, что он в последнее время болел и перенес сразу две операции. Утверждается, что у него начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление.

По данным канала, Лимонова экстренно госпитализировали 15 марта из квартиры с кровотечением. До этого он боролся с онкологическим заболеванием. Врачи пытались нормализовать его состояние двое суток, однако организм Лимонова не перенес нагрузки.

В феврале Лимонов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что раздумывает над тем, чтобы быть похороненным в Нагорном Карабахе.

Лимонов родился 22 февраля 1943 в Дзержинске. Русский писатель, поэт, публицист, экс-глава запрещенной в России Национал-большевистской партии* (НБП).

Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», «Марш Несогласных», «Национальная Ассамблея», «Стратегия-31».

Собирался выдвинуться в президенты России в 2012 году, но Центризбирком отказал ему в регистрации.

Автор романов и повестей, среди которых наиболее известна книга «Это я – Эдичка», написанная в Нью-Йорке в 1976 году.

С 1943 по 1974 годы был гражданином СССР, с 1987 года по 2011 годы имел гражданство Франции, с 1991 года – гражданин России.

У него было шесть жен, в том числе гражданских. Только от последней, актрисы Екатерины Волковой, у него есть дети – сын Богдан (родился в 2006 году) и дочь Александра (родилась в 2008 году).

https://vz.ru/news/2020/3/17/1029362.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 18.03.2020 в 14:29:01   # 743266
Неоднозначная личность, метался всю жизнь, все время чем-то занят был, занимался и политикой, и писательством, общественной деятельностью, повоевать успел и посидеть в тюрьме, эмигрировал и вернулся, практически был оппозиционером, но каким-то никаким, женился и разводился, иногда вел себя как клоун, и даже пытался вроде в Казахстане вести антигос. деятельность... везде и нигде, все и ничто... Родным соболезнования, пусть земля ему будет пухом...
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  едридмадрид 18.03.2020 в 14:47:41   # 743268
ВОЗДУХ СТАЛ ЧИЩЕ

фашист он и в Африке фашист, даже русский фашист не чем не отличается от гитлеровского фашиста

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  строитель 18.03.2020 в 14:50:53   # 743269
Вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина умерла на 85-м году жизни, сообщает Центр подготовки космонавтов.

«Валентина Гагарина скончалась», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ЦПК.

Вопрос о времени и месте похорон решается.

15 декабря ей исполнилось 84 года.
После смерти мужа (27 марта 1968 года) не дает интервью, однако участвует в мероприятиях, посвященных первому космонавту, помогает музею Юрия Гагарина. В 1981 году написала первую книгу в память о Гагарине – «108 минут и вся жизнь».

Всю жизнь проработала медсестрой и лаборантом-биохимиком. Жила в Звездном городке в Щелковском районе Московской области. Из ее окна виден памятник мужу.

Вышла замуж за Гагарина в 1957 году. У них родились две дочери: Елена и Галина. После смерти Юрия Гагарина больше не выходила замуж.

У нее два внука – Екатерина Караваева и Юрий Кондратчик, есть правнук.
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  едридмадрид 18.03.2020 в 14:59:20   # 743271
вообще Мудила Лимонов был ещё тот

о российской культуре

«Утверждаю, что именно потому, что Россия потребляла Чехова, Толстого, Пушкина, Достоевского в лошадиных дозах, именно поэтому мы - отсталая, терпящая поражение за поражением держава»

(Другая Россия. 2003 г.)

про российский народ

«Средний русский человек выглядит ужасно: он тащит по пыльным улицам и в потном метро свое сгорбленное тело, морда в преждевре¬менных морщинах, бесформенное туловище, походка вялого барана или коровы. Бравые у нас только бандиты»

(Лимонов Э. Анатомия героя. С. 247)
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  едридмадрид 18.03.2020 в 15:00:07   # 743272
«Эх, козлы вы, козлы, и умрете козлами, и дети ваши ими будут… И прет толпа в стоптанных башмаках по пыльным улицам России, бед¬ная, плохо накормленная, злая, грубая, но послушная толпа людей-козлов

(Лимонов Э. Как мы строили будущее России. С. 81)»
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  едридмадрид 18.03.2020 в 15:01:51   # 743273
«Мы на самом деле чудовищная страна. Это ханжеское государство и льстивая до приторности церковь дали нам кликуху «Святая Русь». На самом деле нам более подходит кликуха «Русь Сатанинская»

(Лимонов Э. Торжество метафизики. М., 2005. С.28.)
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  spec_s 18.03.2020 в 16:44:48   # 743286
подох..
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