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В мире
Кто первый выздоровел - того и тапки
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danilov 20 Марта 2020 в 09:07:29
В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19, за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Это произошло впервые с момента закрытия региона в конце января.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 20.03.2020 в 09:42:28   # 743499
Круто, очень гуд. Мне вот интересно с происходящим у нас. Вот объявили карантин, позакрывали все, типа выявляют, изолируют, лечат, а дальше что??? Какие меры предпринимаются кроме очевидных чтобы не подцепить вирус, вакцинацию проводят?? Чтобы карантин снять у нас, нужно не просто все закрыть надеясь на хер пойми что. Кого вакцинировали??
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  KS 20.03.2020 в 09:57:58   # 743503
Вакцинировать от чего? Ученые даже не знаю как только тестировать - учиться на ошибках...
У нас в США 13 тыс уже. Две недели назад и сотни не было.
Тест занимает до 6 дней, их катастрофически нахватает
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  Wolfkz 20.03.2020 в 10:11:51   # 743507
Цитата: Все мы гости от 20.03.2020 03:42:28
Круто, очень гуд. Мне вот интересно с происходящим у нас. Вот объявили карантин, позакрывали все, типа выявляют, изолируют, лечат, а дальше что??? Какие меры предпринимаются кроме очевидных чтобы не подцепить вирус, вакцинацию проводят?? Чтобы карантин снять у нас, нужно не просто все закрыть надеясь на хер пойми что. Кого вакцинировали??

Вакцину только начали тестировать на эффективность и безопасность. В лучшем случае 3 месяца. Потом производство. Если к концу года у нас будет то уже фантастика.
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  Вагнус 20.03.2020 в 10:53:46   # 743513
А был ли мальчик?
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  Konstant 20.03.2020 в 11:06:11   # 743515
Я так понимаю щас вся демократия очень есть захочет а Китай начнет пахать и туда продавать поскольку у них вряд дли запасы продуктов итд есть в достаточном количестве. У них много демократии и толерантности но оно несьедобно
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