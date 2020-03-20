Кто первый выздоровел - того и тапки

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danilov 20 Марта 2020 в 09:07:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 20.03.2020 в 09:42:28 # 743499
У нас в США 13 тыс уже. Две недели назад и сотни не было.
Тест занимает до 6 дней, их катастрофически нахватает
Цитата: Все мы гости от 20.03.2020 03:42:28
Круто, очень гуд. Мне вот интересно с происходящим у нас. Вот объявили карантин, позакрывали все, типа выявляют, изолируют, лечат, а дальше что??? Какие меры предпринимаются кроме очевидных чтобы не подцепить вирус, вакцинацию проводят?? Чтобы карантин снять у нас, нужно не просто все закрыть надеясь на хер пойми что. Кого вакцинировали??
Круто, очень гуд. Мне вот интересно с происходящим у нас. Вот объявили карантин, позакрывали все, типа выявляют, изолируют, лечат, а дальше что??? Какие меры предпринимаются кроме очевидных чтобы не подцепить вирус, вакцинацию проводят?? Чтобы карантин снять у нас, нужно не просто все закрыть надеясь на хер пойми что. Кого вакцинировали??
Вакцину только начали тестировать на эффективность и безопасность. В лучшем случае 3 месяца. Потом производство. Если к концу года у нас будет то уже фантастика.