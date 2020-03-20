Кто первый выздоровел - того и тапки

Круто, очень гуд. Мне вот интересно с происходящим у нас. Вот объявили карантин, позакрывали все, типа выявляют, изолируют, лечат, а дальше что??? Какие меры предпринимаются кроме очевидных чтобы не подцепить вирус, вакцинацию проводят?? Чтобы карантин снять у нас, нужно не просто все закрыть надеясь на хер пойми что. Кого вакцинировали??