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В мире
В России зарегистрировали первую смерть от коронавируса
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danilov 20 Марта 2020 в 09:17:34
Пациентку 79 лет госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня её перевели в инфекционную больницу №2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным.

В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.

Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.

В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен - все находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KS 20.03.2020 в 09:55:11   # 743501
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  Рамзес 20.03.2020 в 10:08:23   # 743505
Так там и возраст и хроника целый букет.
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  Вагнус 20.03.2020 в 10:55:52   # 743514
...СКОНЧАВШАЯСЯ ОТ ТРОМБОЭМБОЛИИ.....
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