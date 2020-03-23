 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Недооценили
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Марта 2020 в 10:31:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 23.03.2020 в 13:46:15   # 743757
Вопрос не в тему: кому нибудь приходило сообщение от 112 о урагане который сейчас переворачивает Шымкент?
Вот сука какой вопрос поднять надо. Они постоянно всякую йухню присылают а когда реально что то происходит молчат с*ки!
поощрить | покарать
  Пришелец 23.03.2020 в 16:26:53   # 743761
ветер действительно ненормальный северо-восток холодный
поощрить | покарать
  Пришелец 23.03.2020 в 16:30:32   # 743762
поощрить | покарать
  Рамзес 23.03.2020 в 16:38:26   # 743765
Цитата: alpha_portal от 23.03.2020 07:46:15
Вопрос не в тему: кому нибудь приходило сообщение от 112 о урагане который сейчас переворачивает Шымкент?
Вот сука какой вопрос поднять надо. Они постоянно всякую йухню присылают а когда реально что то происходит молчат с*ки!

На все номера прислали,так по прогнозу на 3 дня.
поощрить | покарать
  Практичный 23.03.2020 в 17:35:11   # 743778
Эти смс бесят,паника. О ветре 15 м/с среди ночи приходят. Как будто катастрофа.
поощрить | покарать
  alpha_portal 23.03.2020 в 17:36:51   # 743779
мне не прислали, жене не прислали, маме не прислали. Телефоны не отключались. Ладно мне в принципе все равно, просто подгорает, когда каждый день про туманы и дожди скидывали и ничего такого не было. А тут ураганище, я с верхним багажником чуть за город не поехал, меня сдуло бы. Когда нужна информация ее нет.
Я уже выяснил что прислали не всем сообщения. В чем причина - не знаю. Либо технические проблемы, либо с*издили
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь