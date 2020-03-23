Недооценили

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alpha_portal 23.03.2020 в 13:46:15 # 743757
Вот сука какой вопрос поднять надо. Они постоянно всякую йухню присылают а когда реально что то происходит молчат с*ки!
Цитата: alpha_portal от 23.03.2020 07:46:15
Вопрос не в тему: кому нибудь приходило сообщение от 112 о урагане который сейчас переворачивает Шымкент?
Вот сука какой вопрос поднять надо. Они постоянно всякую йухню присылают а когда реально что то происходит молчат с*ки!
Вопрос не в тему: кому нибудь приходило сообщение от 112 о урагане который сейчас переворачивает Шымкент?
Вот сука какой вопрос поднять надо. Они постоянно всякую йухню присылают а когда реально что то происходит молчат с*ки!
На все номера прислали,так по прогнозу на 3 дня.
Практичный 23.03.2020 в 17:35:11 # 743778
alpha_portal 23.03.2020 в 17:36:51 # 743779
Я уже выяснил что прислали не всем сообщения. В чем причина - не знаю. Либо технические проблемы, либо с*издили