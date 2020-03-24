Самолеты ВКС России завершили доставку специалистов и оборудования в Италию

Итальянцев кинули все. А вот главные "враги", оказывают помощь. Россия, Китай и даже Куба направила своих врачей. Разрыв шаблонов. Почитайте каменты под итальянским видео.А россияне заодно получат очень много ценной информации при работе на территории страны НАТО.Не лечить они туда поехали. Задачи совершенно иные