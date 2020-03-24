Самолеты ВКС России завершили доставку специалистов и оборудования в Италию

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danilov 24 Марта 2020 в 10:14:07
В кратчайшие сроки на авиабазу Пратика ди Маре ВВС Италии, расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима, доставлены мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.
Прибытие медперсонала Минобороны России и оборудования на авиабазу в Италии
Прибытие самолетов ВКС России в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
Россия не ожидает снятия санкций за помощь Италии, заявил Песков
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Москва не рассчитывает на снятие санкций в обмен на оказание помощи по коронавирусу Италии, это было бы абсурдно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, это абсолютно не связано. Здесь, конечно, не может быть и речь о каких-то условиях или как-то расчетах или надеждах. Италия действительно нуждается в гораздо более масштабной помощи, и то, что делает Россия, это посильная помощь. Абсурдно говорить, что какие-то контрнадежды возлагаются, это не так", - сказал он, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Москва, что за оказанную помощь Италия наложит вето на продление санкций.
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и на прошлой неделе опередила Китай по числу жертв. Согласно последним официальным данным, на Апеннинах зафиксированы почти 60 тысяч случаев заражения новым типом вируса, свыше 7 тысяч больных выздоровели, число жертв превысило 5,4 тысячи человек.
Президент России Владимир Путин 21 марта в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом и изложил ее конкретные параметры. В Минобороны РФ сообщили, что девять самолетов ВКС РФ доставили в Италию около 100 российских военных специалистов и технику для борьбы с коронавирусом.
https://ria.ru/20200323/1569008615.html
В Италию вылетел четырнадцатый самолет
Четырнадцатый самолет Ил-76 ВКС России вылетел в Италию с военнослужащими и техникой на борту для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает Минобороны РФ.
"Четырнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома "Чкаловский" (Московская область) в Итальянскую Республику с российскими военнослужащими и техникой на борту", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200323/1569035134.html
Россия отправила в Италию лишь 1 из 15 своих военных лабораторий, 20 машин для дезинфекции из 2065 и 66 специалистов из 20 тысяч – начальник РХБЗ.
Оказываемая Италии помощь не скажется отрицательно на боеготовности Вооружённых сил РФ - Минобороны РФ.
Случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди военнослужащих нет - Минобороны РФ.
А завтра гимн петь будут?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 24.03.2020 05:13:28
Своим надо помогать
Своим надо помогать
Вы не правы. В России пока не такое бедственное положение (тьфу-тьфу). А итальянские врачи действительно взывали о помощи, говорили, что не хватает оборудования и самих врачей. Надо помогать. Когда-то в 19 веке именно русские врачи остановили, ни много, ни мало, лёгочную чуму в Китае, а там смертность была 99%. И много русских врачей погибло. А итальянцам именно русские приходят на помощь тоже не впервые. Однажды после страшного землетрясения, когда в самой Италии ещё не знали о масштабах катастрофы, на помощь пришёл русский корабль, оказавшийся неподалёку. А ещё российские студенты собрали деньги на дорогу Пирогову, он поехал в Италию и спас ногу раненному Гарибальди.
Цитата: Walter от 24.03.2020 05:13:28Дык, почему тогда США (с другими странами) союзнику не помогает, но и сама себе помочь не в состоянии?
Своим надо помогать
Своим надо помогать
Причем РФ посылает в Италию не гражданских, а военных специалистов.
Скорее всего для отработки навыков борьбы с инфекцией.
Но не исключаю и того, что и для восстановления международного имиджа РФ, что тоже дорогого стоит...
ИНКВИЗИТОР 24.03.2020 в 11:59:17 # 743834
KapitanNemo 24.03.2020 в 12:25:22 # 743836
проходил теоретическую и небольшую практическую подготовку по направлению РХБЗ радиационная, химическая, биологическая защита.
Поехал бы в командировку итальянок лечить ну и Рим посмотреть. И командировочные наверняка огромные. Заодно протоколы и стандарты НАТО на деле увидеть.
Помню некоторые комментаторы возмущались, почему довольно много граждан других стран,особенно за украинцев шум был, жили в российском посольстве и улетали на российских самолетах. Но потом пришел ответ, что такого рода помощь потом компенсируется ООН, я так думаю есть что то типа "общего котла".
P.S А уж итальяшкам как не помочь, они ведь дали нам fiat 124
Вот ссылка, россияне настоящие молодцы.
А россияне заодно получат очень много ценной информации при работе на территории страны НАТО.
Не лечить они туда поехали. Задачи совершенно иные
Цитата: СССР от 24.03.2020 06:49:19Союзники итальянцев конкретно подвели.
Итальянцев кинули все. А вот главные "враги", оказывают помощь. Россия, Китай и даже Куба направила своих врачей. Разрыв шаблонов. Почитайте каменты под итальянским видео.
А россияне заодно получат очень много ценной информации при работе на территории страны НАТО.
Не лечить они туда поехали. Задачи совершенно иные
Итальянцев кинули все. А вот главные "враги", оказывают помощь. Россия, Китай и даже Куба направила своих врачей. Разрыв шаблонов. Почитайте каменты под итальянским видео.
А россияне заодно получат очень много ценной информации при работе на территории страны НАТО.
Не лечить они туда поехали. Задачи совершенно иные
Одно другому не мешает. Лично мне сложно представить разведку при необходимости соблюдать меры изоляции. Да и в контрразведке НАТО не полные идиоты сидят.
Поэтому больше склоняюсь к выводу о цели подготовки военных медиков к отработке практических навыков в "боевой" обстановке.
Чтобы заранее на чужом опыте в экстремальных условиях работе с противодействием заразе научиться...
Россия и Китай молодцы. Но с Китаем понятно. У них спад пошёл, опыт. Вот с РФ не все еще понятно. Есть слух что тесты Вектора РФ чувствительность в 100 раз ниже.
https://vlast.kz/novosti/38036-rossijskie-test-sistemy-dla-diagnostiki-koronavirusa-v-100-raz-slabee-evropejskih.html
едридмадрид 24.03.2020 в 16:52:43 # 743850
Цитата: СССР от 24.03.2020 06:49:19
Итальянцев кинули все. А вот главные "враги", оказывают помощь. Россия, Китай и даже Куба направила своих врачей. Разрыв шаблонов. Почитайте каменты под итальянским видео.
А россияне заодно получат очень много ценной информации при работе на территории страны НАТО.
Не лечить они туда поехали. Задачи совершенно иные
Итальянцев кинули все. А вот главные "враги", оказывают помощь. Россия, Китай и даже Куба направила своих врачей. Разрыв шаблонов. Почитайте каменты под итальянским видео.
А россияне заодно получат очень много ценной информации при работе на территории страны НАТО.
Не лечить они туда поехали. Задачи совершенно иные
с каких пор Китай и Россия а тем более Куба стала врагом для Италии,
про вражескую Италию по отношению к России, это надо у ГЛАВНОГО РОССИЙСКОГО ТВ ПРОПАГОНДОНА господина Рудольфича Соловьева спросить
он как российский " вечерний мудозвон" быстро расскажет в своём " соловьном помете" как тяжело иметь на побережье вражеского итальянского озера ДВЕ ВИЛЛЫ
едридмадрид 24.03.2020 в 16:56:45 # 743851
едридмадрид 24.03.2020 в 16:58:56 # 743852
едридмадрид 24.03.2020 в 17:09:15 # 743854
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 24.03.2020 05:59:17
Ебанутые россияне свою блять страну спасать нахуй ненадо давайте италии поможем
Ебанутые россияне свою блять страну спасать нахуй ненадо давайте италии поможем
А уж итальяшкам как не помочь, они ведь дали нам fiat 124...И каждые полгода исправно голосуют за продление санкций против России.. Но тем не менее правильно делает Россия что помогает. Чехи, так на всякий случай, отжали себе фуру с масками, шедшую из Китая в Италию. Вот такой у них "союз"!