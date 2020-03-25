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В мире
Почти каждый третий тест на коронавирус в Нью-Йорке положительный
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danilov 25 Марта 2020 в 18:28:42
Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Дебора Биркс сообщила, что в Нью-Йорке и пригородах около 28% тестов дают положительный результат на коронавирус. Непонимающий

«По всей стране доля (положительных) тестов по-прежнему составляет меньше 10%. Исключением является лишь одно место — город Нью-Йорк, его пригороды, часть штата Нью-Джерси вблизи Нью-Йорка», — приводит ТАСС слова Биркс.

Она отметила, что в этом районе 28% тестов дают положительный результат.

Биркс добавила, что в Нью-Йорке и его пригородах вирус распространяется в четыре или пять раз быстрее, чем в среднем по стране.

Пик эпидемии коронавируса в штате Нью-Йорк может наступить через 2-3 недели – губернатор.

В ВОЗ не исключают, что США могут стать эпицентром пандемии коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 25.03.2020 в 19:10:01   # 743944
Quote:
В ВОЗ не исключают, что США могут стать эпицентром пандемии коронавируса.
На сегодняшний день США является эпицентром пандемии хамства и наглости, может минус на минус даст плюс?
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