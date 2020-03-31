 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
"Небесная сеть-2020"
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Марта 2020 в 11:37:19
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ -- Китай в понедельник запустил новый виток национальной операции по розыску беглых коррумпированных чиновников по всему миру.

Операция под кодовым названием "Небесная сеть-2020" была запущена в целях поимки подозреваемых в совершении служебных преступлений, уже бежавших за границу, и пресечения попыток подозреваемых бежать.

В операции задействовано несколько органов. Государственный надзорный комитет отвечает за преследование беглецов и возврат незаконных активов. Верховный народный суд - за преследование незаконных активов скрывающихся или мертвых подозреваемых и подсудимых, а Министерство общественной безопасности /МОБ/ - за преследование подозреваемых в экономических преступлениях.

В ходе операции Народный банк Китая будет совместно с МОБ работать над предотвращением и пресечением перевода нелегальных денежных средств на заграничные счета, а Отдел ЦК КПК по организационной работе совместно с МОБ и другими компетентными ведомствами сосредоточатся на расследовании случаев нелегального приобретения подозреваемыми проездных документов.

Напомним, что за первые 11 месяцев 2019 года в рамках операции "Небесная сеть-2019" в Китай из-за границы был репатриирован 1841 беглец, а также были возвращены незаконно полученные ими деньги на общую сумму более 4 млрд юаней /560 млн долларов США.

russian.china.org.cn 　
Комментарии, по рейтингу, по дате
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь