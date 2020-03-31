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danilov 31 Марта 2020 в 11:37:19
Операция под кодовым названием "Небесная сеть-2020" была запущена в целях поимки подозреваемых в совершении служебных преступлений, уже бежавших за границу, и пресечения попыток подозреваемых бежать.
В операции задействовано несколько органов. Государственный надзорный комитет отвечает за преследование беглецов и возврат незаконных активов. Верховный народный суд - за преследование незаконных активов скрывающихся или мертвых подозреваемых и подсудимых, а Министерство общественной безопасности /МОБ/ - за преследование подозреваемых в экономических преступлениях.
В ходе операции Народный банк Китая будет совместно с МОБ работать над предотвращением и пресечением перевода нелегальных денежных средств на заграничные счета, а Отдел ЦК КПК по организационной работе совместно с МОБ и другими компетентными ведомствами сосредоточатся на расследовании случаев нелегального приобретения подозреваемыми проездных документов.
Напомним, что за первые 11 месяцев 2019 года в рамках операции "Небесная сеть-2019" в Китай из-за границы был репатриирован 1841 беглец, а также были возвращены незаконно полученные ими деньги на общую сумму более 4 млрд юаней /560 млн долларов США.
russian.china.org.cn
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