Владикавказ 20.04.20

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NBE 28 Апреля 2020 в 22:54:40
Уважуха народу: не опустились до дебоша и мордобоя! А блядская власть, которая прячется за спинами ментов, как всегда откровенно ссыт разговаривать с народом. Да и как ему разговаривать, я верю парню , который говорил о том, что власть предержащие отжимают лучшие куски, и что может сказать народу этот мерзавец? Был бы он чист, так наверное вышел бы к людям и спокойно объяснил, только нету чистых чиновников . Нигде!. Интересны результаты опроса об уровне доверия в России: На первых строчках президент, армия, РПЦ , в середине менты и журналисты, а вот в самом конце -чиновники и депутаты. И рецептов избавления от этих свиней просто нет. Жрут и серут.
старик 28.04.2020 в 23:50:45 # 748204
Демагогия
старик 28.04.2020 в 23:50:45 # 748204
Царь хороший, бояре плохие!©
нелогично, но учитывая только свои наблюдения и общение,мне кажется осетины ненавидят ванек больше всех на кавказе. хотя единоверцы.
Среди осетин тоже муслимы есть.