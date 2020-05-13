На границе Оренбуржья и Казахстана скопились сотни узбекистанцев, желающие вернуться домой

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danilov 13 Мая 2020 в 11:58:22
Они просят правительства Казахстана и Узбекистана открыть через Казахстан транзитную дорогу в Узбекистан. Однако казахстанские власти отказываются открывать границу до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в соседних странах не улучшится.
Узбекистанцы начали скапливаться и на других контрольно-пропускных пунктах на российско-казахской границе. Многие, после многих дней ожидания открытия российско-казахстанской границы, были вынуждены снять себе временное жилье в городах неподалеку от Оренбурга.
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