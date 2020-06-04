Смертность в Санкт-Петербурге в мае выросла на 32%

Цитата: едридмадрид от

Цитата: Zoggyla от

Цитата: Pole13 от

На кой черт ты это сюда притащил? Ты по Казахстану данные давай, здесь питерских нет. На кой черт ты это сюда притащил? Ты по Казахстану данные давай, здесь питерских нет. На хрена он ему нужен? Короче своеобразен до безобразия Он постит всякую шнягу под ником философа, потом лепит коменты под ней - рейтинг, дуплан повышаетНа хрена он ему нужен? Короче своеобразен до безобразия



опа и ты тут ЛИЗАНУЛ опа и ты тут ЛИЗАНУЛ

Дурачок, хуй с ним, с филпортом, повысим - не жалкоХотя, тебя бы за такие дела следовало бы обмакнуть в септик и поглубже для обмыва в бане на несколько лет.