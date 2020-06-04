Смертность в Санкт-Петербурге в мае выросла на 32%

я так понимаю для обнуленного плешивого делают специальную статистику
в реальности по смертности в России от вируса наверно давно обогнали все загнивающие страны Европы и Америку
зато для понтов обнуленного плешивого улицы в Италии поливали и помощь за бабло американскому шпиону Трампу прислали
в реальности по смертности в России от вируса наверно давно обогнали все загнивающие страны Европы и Америку
зато для понтов обнуленного плешивого улицы в Италии поливали и помощь за бабло американскому шпиону Трампу прислали