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В мире
Смертность в Санкт-Петербурге в мае выросла на 32%
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философ 04 Июня 2020 в 09:46:49
МОСКВА (Рейтер) - Количество зарегистрированных смертей от всех причин в Санкт-Петербурге в мае увеличилось почти на треть по сравнению с прошлым годом на фоне эпидемии коронавируса.

По данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния в Санкт-Петербурге, количество смертей выросло до 6.427 в мае этого года с 4.875 годом ранее, что означает рост на 1.552 смертельных случая.

Многие страны стараются ориентироваться на общую статистику смертей, которая дает более полную картину смертности от причин, связанных с коронавирусом. В этих данных учтены, в том числе, смерти от незарегистрированного COVID-19, а также смерти от других болезней, число которых может возрасти из-за перегруженности больниц.

Официальная цифра умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге в мае - 171 человек.

С начала эпидемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 17.069 заражений и 240 смертельных случаев.

Москва пока не опубликовала статистику регистрации смертей за май, в апреле их количество, по официальным данным, выросло на 19,5% до 11.834

https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN23A2JU-ORUTP
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  едридмадрид 04.06.2020 в 10:15:19   # 752025

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  едридмадрид 04.06.2020 в 10:21:53   # 752027
но самое страшное как бы не пизд....л плешивый когда в бункере сидел и его жополизные бояре
страшно то что
в России самая высокая смертность от COVID-19 — среди врачей в мире

Сейчас в списке 241 имя. По подсчетам издания, на 18 мая, когда в списке было 222 человека, «в России от коронавируса погибли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников».

" «Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это медик,— отмечают журналисты.— Это в 16 раз больше, чем в шести странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы». Долю смертей медиков в России журналисты оценили в 7% от официального числа умерших от коронавирусной инфекции. «В аналогичном нашему исследовании The Guardian от 15 мая утверждается, что в Великобритании умерли не менее 180 врачей, общее число жертв COVID-19 — около 34 тыс. человек,— поясняет "Медиазона".— Доля медиков, таким образом, 0,5%, почти в 13 раз меньше, чем в России». В США этот показатель составил 0,48%, в Италии — 0,65%, в Испании — 0,27%."

https://www.kommersant.ru/doc/4349119
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  едридмадрид 04.06.2020 в 10:25:11   # 752028
новости от философа которые не опобликуют на ватном-скрепном титусном сайте

Ранее в мае газеты Financial Times и The New York Times писали, что смертность от коронавируса в России может быть занижена.

Вице-премьер Татьяна Голикова опровергла занижение данных, заявив, что уровень смертности в России почти в 7,5 раз ниже, чем в мире в целом. Московский департамент здравоохранения заявил, что Россия, в отличие от большинства других стран, в 100% случаев проводит вскрытие умерших с подозрением на COVID-19. При этом ведомство признало, что более 60% умерших с подозрением на вирус в Москве скончались от других причин: например, инфаркта и инсульта, злокачественных заболеваний и т. д

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  Pole13 04.06.2020 в 10:25:16   # 752029
На кой черт ты это сюда притащил? Ты по Казахстану данные давай, здесь питерских нет.
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  Zoggyla 04.06.2020 в 10:30:36   # 752030
Цитата: Pole13 от 04.06.2020 04:25:16
На кой черт ты это сюда притащил? Ты по Казахстану данные давай, здесь питерских нет.
Он постит всякую шнягу под ником философа, потом лепит коменты под ней - рейтинг, дуплан повышает На хрена он ему нужен? Короче своеобразен до безобразия И тащит эту всю хуйню из либерастских закромов.
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  едридмадрид 04.06.2020 в 10:30:46   # 752031
Цитата: Pole13 от 04.06.2020 04:25:16
На кой черт ты это сюда притащил? Ты по Казахстану данные давай, здесь питерских нет.


статья в МИРЕ

фули зато я тут погляжу за афроамериканцев ( по титусному негров)прям массово волнуются как им там живется в США
хотя некоторые не то что США из своих российских мухосрансков (где свои жопы диванные отсиживают ), не видели зато переживают за демократические права
и вообще трольь под ником Пол13 задай вопрос скрепному Данилову как он новсти пропускает от ФИЛОСОФА ( по каким критериям)
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  едридмадрид 04.06.2020 в 10:31:39   # 752032
Цитата: Zoggyla от 04.06.2020 04:30:36
Цитата: Pole13 от 04.06.2020 04:25:16
На кой черт ты это сюда притащил? Ты по Казахстану данные давай, здесь питерских нет.
Он постит всякую шнягу под ником философа, потом лепит коменты под ней - рейтинг, дуплан повышает На хрена он ему нужен? Короче своеобразен до безобразия


опа и ты тут ЛИЗАНУЛ
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  Zoggyla 04.06.2020 в 10:33:47   # 752033
Цитата: едридмадрид от 04.06.2020 04:31:39
Цитата: Zoggyla от 04.06.2020 04:30:36
Цитата: Pole13 от 04.06.2020 04:25:16
На кой черт ты это сюда притащил? Ты по Казахстану данные давай, здесь питерских нет.
Он постит всякую шнягу под ником философа, потом лепит коменты под ней - рейтинг, дуплан повышает На хрена он ему нужен? Короче своеобразен до безобразия


опа и ты тут ЛИЗАНУЛ
Дурачок , хуй с ним, с филпортом, повысим - не жалко Хотя, тебя бы за такие дела следовало бы обмакнуть в септик и поглубже для обмыва в бане на несколько лет.
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  едридмадрид 04.06.2020 в 10:39:56   # 752035
Цитата: Zoggyla от 04.06.2020 04:33:47
Цитата: едридмадрид от 04.06.2020 04:31:39
Цитата: Zoggyla от 04.06.2020 04:30:36
Цитата: Pole13 от 04.06.2020 04:25:16
На кой черт ты это сюда притащил? Ты по Казахстану данные давай, здесь питерских нет.
Он постит всякую шнягу под ником философа, потом лепит коменты под ней - рейтинг, дуплан повышает На хрена он ему нужен? Короче своеобразен до безобразия


опа и ты тут ЛИЗАНУЛ
Дурачок , хуй с ним, с филпортом, повысим - не жалко Хотя, тебя бы за такие дела следовало бы обмакнуть в септик и поглубже для обмыва в бане на несколько лет.


ЗАЦЕПИЛО и сущность гнилая твоя открылось
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  Денис222 04.06.2020 в 10:56:13   # 752037
Подскажите, что даёт рейтинг на титусе? Не впервой об этом читаю...
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  Zoggyla 04.06.2020 в 11:06:20   # 752039
Цитата: Денис222 от 04.06.2020 04:56:13
Подскажите, что даёт рейтинг на титусе? Не впервой об этом читаю...
Самоудовлетворение, и конечно попинать салабонов
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  Pole13 04.06.2020 в 11:30:14   # 752041
Quote:
и вообще трольь под ником Пол13


Едренбатон значит ты признал, что философ?
А в отношении новостей, про замес в США интересней почитать, чем у "бабки по питером чиряк на жопе выскочил"
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  Mikado 04.06.2020 в 11:51:51   # 752042
Цитата: Денис222 от 04.06.2020 04:56:13
Подскажите, что даёт рейтинг на титусе? Не впервой об этом читаю...


Кто наберет 100500 рейтинг, Данилов дарит путевку для встречи Нового года в Нерюнгри .
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  Васяй 04.06.2020 в 12:07:43   # 752043
Цитата: Pole13 от 04.06.2020 04:25:16
На кой черт ты это сюда притащил? Ты по Казахстану данные давай, здесь питерских нет.
Он же гермофродит.Сам ебет и сам родит.
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  Денис222 04.06.2020 в 12:27:04   # 752044
Цитата: Mikado от 04.06.2020 05:51:51
Цитата: Денис222 от 04.06.2020 04:56:13
Подскажите, что даёт рейтинг на титусе? Не впервой об этом читаю...


Кто наберет 100500 рейтинг, Данилов дарит путевку для встречи Нового года в Нерюнгри .


Да хотя бы лаваш без сыра...
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  X-Daemon 04.06.2020 в 17:06:14   # 752052
Цитата: Pole13 от 04.06.2020 04:25:16
На кой черт ты это сюда притащил? Ты по Казахстану данные давай, здесь питерских нет.

Во как заговорили. Но когда публикуют всякую хрень про микроуспехи России, и то что большая часть контента составляет новости России на Шымкентском сайте вы как то не сильно возмущаетесь!
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  Ал 04.06.2020 в 20:15:54   # 752061
Цитата: X-Daemon от 04.06.2020 11:06:14
Цитата: Pole13 от 04.06.2020 04:25:16
На кой черт ты это сюда притащил? Ты по Казахстану данные давай, здесь питерских нет.

Во как заговорили. Но когда публикуют всякую хрень про микроуспехи России, и то что большая часть контента составляет новости России на Шымкентском сайте вы как то не сильно возмущаетесь!
Ревнуешь?
Если не устраивает контент, то что тебе мешает самому новости предлагать? Используя "кнопку" "Добавить новость".
Сможешь заодно и своими успехами похвастать...
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  Ал 04.06.2020 в 20:21:13   # 752062
Цитата: Zoggyla от 04.06.2020 04:33:47
Дурачок , хуй с ним, с филпортом, повысим - не жалко Хотя, тебя бы за такие дела следовало бы обмакнуть в септик и поглубже для обмыва в бане на несколько лет.
У него и так три клона за упорный долбоебизм в септике отмокают. Кто этого старого мудака заставляет кроме навешивания ярлыков на комментаторов еще и на хозяина сайта "бочку катить"?

Не стоит сильно переживать: скоро парочка "откинется". С месяц назад определил сроки отмокания двух из трех (срок отмокания третьего мне было определить гораздо сложнее), но сейчас лень заново "копать"...
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  Ал 04.06.2020 в 20:42:21   # 752063
Цитата: Mikado от 04.06.2020 05:51:51
Кто наберет 100500 рейтинг, Данилов дарит путевку для встречи Нового года в Нерюнгри .


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