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В мире
Памятник работорговцу сбросили в реку
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danilov 08 Июня 2020 в 11:17:17
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  КЕДЫ 08.06.2020 в 11:46:56   # 752237
нездравая бодяга
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  Versus 08.06.2020 в 12:20:21   # 752241
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  htmaker 08.06.2020 в 12:51:42   # 752243
У каждого поколения свои герои. Каждому памятнику отведено своё время, так идёт ход истории. Памятники строят и уничтожают веками.
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  Skype 08.06.2020 в 13:15:01   # 752246
Цитата: htmaker от 08.06.2020 06:51:42
У каждого поколения свои герои. Каждому памятнику отведено своё время, так идёт ход истории. Памятники строят и уничтожают веками.


Яп оставил, пусть стоит кушать не просит и как бэ история, куда от нее деваться. Хотя если бы не сносили, куда свежих Хероев ставить
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  Zoggyla 08.06.2020 в 13:20:00   # 752247
Этот памятник устанавливали не рабы и он явно не за оные заслуги))) Типичное поведение толпы. Как же они омерзительны в самых лучших своих стремлениях, которыми выстлана дорога в ад. "Толпа"- одним словом. KS, ты еще не каялся стоя на коленях?
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