Памятник работорговцу сбросили в реку

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danilov 08 Июня 2020 в 11:17:17
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Цитата: htmaker от 08.06.2020 06:51:42
У каждого поколения свои герои. Каждому памятнику отведено своё время, так идёт ход истории. Памятники строят и уничтожают веками.
У каждого поколения свои герои. Каждому памятнику отведено своё время, так идёт ход истории. Памятники строят и уничтожают веками.
Яп оставил, пусть стоит кушать не просит и как бэ история, куда от нее деваться. Хотя если бы не сносили, куда свежих Хероев ставить