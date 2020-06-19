Флойд-чудотворец: на месте убийства крестят людей и исцеляют болезни

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danilov 19 Июня 2020 в 16:55:33
Представители христианских конфессий, посетившие место убийства Флойда, утверждают, что стали свидетелями чудес. Там даже проводятся обряды крещения. Для этого посреди дороги поставили ванну, в которую окунают людей. Якобы граждане, обратившиеся таким образом к Богу, примиряются друг с другом вне зависимости от цвета кожи.
CBN News сообщает даже о случае исцеления. У 20-летней девушки была травма со спиной, которой она страдала на протяжении полутора лет, но она пришла на место убийства афроамериканца и недуг вмиг исчез. Местный пастор Чарльз Каруку уверяет, что люди, посещающие мемориал, обретают надежду и цель в своей жизни.
https://www.christianpost.com/news/baptisms-miracles-taking-place-in-revival-at-site-where-george-floyd-died-christian-groups-says.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 19.06.2020 в 18:40:54 # 753350
Цитата: ">NBE от 19.06.2020 11:42:04
а если еще эти негро-обезянки вас изнасилуют, зарежут и ограбят, то вы сразу попадете в рай.
а если еще эти негро-обезянки вас изнасилуют, зарежут и ограбят, то вы сразу попадете в рай.
Цитата: NBE от 19.06.2020 11:42:04
а если еще эти негро-обезянки вас изнасилуют, зарежут и ограбят, то вы сразу попадете в рай.
а если еще эти негро-обезянки вас изнасилуют, зарежут и ограбят, то вы сразу попадете в рай.