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В мире
Флойд-чудотворец: на месте убийства крестят людей и исцеляют болезни
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danilov 19 Июня 2020 в 16:55:33
Место убийства афроамериканца Джорджа Флойда превратилось в объект религиозного паломничества. Сотни людей приезжают в Миннеаполис, чтобы принять участие в "службах возрождения". Об этом сообщает газета The Christian Post.



Представители христианских конфессий, посетившие место убийства Флойда, утверждают, что стали свидетелями чудес. Там даже проводятся обряды крещения. Для этого посреди дороги поставили ванну, в которую окунают людей. Якобы граждане, обратившиеся таким образом к Богу, примиряются друг с другом вне зависимости от цвета кожи.

CBN News сообщает даже о случае исцеления. У 20-летней девушки была травма со спиной, которой она страдала на протяжении полутора лет, но она пришла на место убийства афроамериканца и недуг вмиг исчез. Местный пастор Чарльз Каруку уверяет, что люди, посещающие мемориал, обретают надежду и цель в своей жизни.

https://www.christianpost.com/news/baptisms-miracles-taking-place-in-revival-at-site-where-george-floyd-died-christian-groups-says.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 19.06.2020 в 17:42:04   # 753347
а если еще эти негро-обезянки вас изнасилуют, зарежут и ограбят, то вы сразу попадете в рай.
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  Пастафариан 19.06.2020 в 18:40:54   # 753350
Прикол, одни по этой теме Бога еще одного сделали, другие в политике движняк делают, воруют, громят для адреналина . Забили на долг 23 000 000 000 000, зае..сь
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  Konstant 19.06.2020 в 18:43:10   # 753351
Цитата: ">NBE от 19.06.2020 11:42:04
а если еще эти негро-обезянки вас изнасилуют, зарежут и ограбят, то вы сразу попадете в рай.
Цитата: NBE от 19.06.2020 11:42:04
а если еще эти негро-обезянки вас изнасилуют, зарежут и ограбят, то вы сразу попадете в рай.
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