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В мире
Франция создаёт госплан
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danilov 16 Июля 2020 в 17:16:52
Франция создаёт Генеральный комиссариат планирования. Об этом заявил премьер-министр республики Жан Кастекс.

"Мы постепенно утратили способность долгосрочного прогнозирования, планирования нашей экономической политики", - отметил он и объявил о создании Генерального комиссариата планирования.

"Президент республики поставил задачу быстро создать такую структуру", - подчеркнул Кастекс.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 16.07.2020 в 18:17:34   # 756957
Даешь пятилетку за три года!!!
Было, знаем. И между прочим не самый плохой способ для экономического развития.
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  старик 16.07.2020 в 18:30:49   # 756961
Интересно: посткоммунистические страны стремятся к европейским моделям, а европейские тяготеют к коммунистическим.
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  Zoggyla 16.07.2020 в 19:38:41   # 756990
Цитата: старик от 16.07.2020 12:30:49
Интересно: посткоммунистические страны стремятся к европейским моделям, а европейские тяготеют к коммунистическим.
Диалектика.Отрицание отрицания
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  Absolute 16.07.2020 в 19:54:58   # 756992
Цитата: старик от 16.07.2020 12:30:49
Интересно: посткоммунистические страны стремятся к европейским моделям, а европейские тяготеют к коммунистическим.

И те и другие модели экономики не приживаются. Не прошли проверки испорченной капиталистической реальностью.
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  troll 16.07.2020 в 20:34:52   # 756999
плановая экономика- кризисная. после выхода из кризиса она становится тормозом развития.
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  Zoggyla 16.07.2020 в 21:03:10   # 757000
Цитата: troll от 16.07.2020 14:34:52
плановая экономика- кризисная. после выхода из кризиса она становится тормозом развития.
Особенно это заметно по деятельности Дженерал Электрик,Боинг,Локхид и т.д.
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  Ара горный 16.07.2020 в 22:06:28   # 757006
Осталось создать Госснаб, Госстрой и Госкомцен. Развить институт "толкачей" и "бегунков".
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