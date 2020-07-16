Франция создаёт госплан

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danilov 16 Июля 2020 в 17:16:52
"Мы постепенно утратили способность долгосрочного прогнозирования, планирования нашей экономической политики", - отметил он и объявил о создании Генерального комиссариата планирования.
"Президент республики поставил задачу быстро создать такую структуру", - подчеркнул Кастекс.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Было, знаем. И между прочим не самый плохой способ для экономического развития.
Цитата: старик от 16.07.2020 12:30:49Диалектика.Отрицание отрицания
Интересно: посткоммунистические страны стремятся к европейским моделям, а европейские тяготеют к коммунистическим.
Интересно: посткоммунистические страны стремятся к европейским моделям, а европейские тяготеют к коммунистическим.
Цитата: старик от 16.07.2020 12:30:49
Интересно: посткоммунистические страны стремятся к европейским моделям, а европейские тяготеют к коммунистическим.
Интересно: посткоммунистические страны стремятся к европейским моделям, а европейские тяготеют к коммунистическим.
И те и другие модели экономики не приживаются. Не прошли проверки испорченной капиталистической реальностью.
Цитата: troll от 16.07.2020 14:34:52Особенно это заметно по деятельности Дженерал Электрик,Боинг,Локхид и т.д.
плановая экономика- кризисная. после выхода из кризиса она становится тормозом развития.
плановая экономика- кризисная. после выхода из кризиса она становится тормозом развития.
Ара горный 16.07.2020 в 22:06:28 # 757006