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В мире
Мясо за хорошие результаты
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danilov 05 Августа 2020 в 16:03:30
Перед началом летних каникул во всех школах Китая прошли экзамены. На днях в двух горных начальных школах в Гуанси-Чжуанского автономного района состоялась церемония награждения, где ученикам были вручены почетные грамоты и награды по результатам экзаменов. Поощрением же стали не привычные ручки, тетради и другие учебные предметы, а мясо или рыба, чтобы награжденные смогли поделиться своими успехами с членами своей семьи

4 августа, «Жэньминь жибао» онлайн
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 05.08.2020 в 18:06:23   # 759231
Надеюсь, мясо не крысиное или кошачье.
Все-таки статус второй экономики мира как-то обязывает.
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  toliktommy 05.08.2020 в 18:24:51   # 759237
Цитата: walker от 05.08.2020 12:06:23
Надеюсь, мясо не крысиное или кошачье.
Все-таки статус второй экономики мира как-то обязывает.
Судя по фото с репортажа - неплохие куски свинины или говядины. Скорее всего - первый вариант. Очень хорошо ее едят там.
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