Мясо за хорошие результаты

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danilov 05 Августа 2020 в 16:03:30
4 августа, «Жэньминь жибао» онлайн
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все-таки статус второй экономики мира как-то обязывает.
toliktommy 05.08.2020 в 18:24:51 # 759237
Цитата: walker от 05.08.2020 12:06:23Судя по фото с репортажа - неплохие куски свинины или говядины. Скорее всего - первый вариант. Очень хорошо ее едят там.
Надеюсь, мясо не крысиное или кошачье.
Все-таки статус второй экономики мира как-то обязывает.
Надеюсь, мясо не крысиное или кошачье.
Все-таки статус второй экономики мира как-то обязывает.