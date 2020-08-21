Студенты из Казахстана попросили запустить их в Россию

Некоторые мои знакомые частным образом решили эту проблему - летят через Белоруссию (пока там аэропорты хоть не бастуют), ибо от нас в Белоруссию можно и из Белоруссии в Россию тоже. Но это, конечно, не решение проблемы. Надо надеяться, в ближайшее время проблема решится.