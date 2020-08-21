Студенты из Казахстана попросили запустить их в Россию

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Софруджу 21 Августа 2020 в 11:44:05
Граница Казахстана с Россией закрыта из-за коронавируса, потому студентам предлагается дистанционная форма обучения. Однако ее уровень отличается от очного обучения, считают авторы обращения, из-за чего студенты окажутся неконкурентноспособными по сравнению с теми, кто обучается очно.
Кроме того, в случае с медицинскими и творческими специальностями дистанционная форма практически невозможна, говорится в тексте обращения.
«Мы, студенты российских вузов, не имеющие возможности вернуться на учебу из-за ограничений и закрытых границ, просим разрешить нам въезд», — призывают правительство России, МИД, ФСБ и другие ведомства учащиеся из Казахстана.
По словам студентки Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Екатерины Виниченко, письмо подписали около тысячи ее соотечественников-студентов из Казахстана. В общежитиях остались ноутбуки и одежда, жалуются они, а тех, кто снимает квартиру, грозят выселить.
Ранее стало известно, что российские вузы возвращаются к очному обучению с сентября, а иностранных студентов допустят к занятиям только после прохождения 14-дневной самоизоляции со дня прибытия в Россию. Однако студентам из Казахстана на российской границе говорят, что учеба не является основанием для въезда, говорит один из инициаторов обращения к российским властям Микита Франко.
На сайте посольства республики в России также говорится, что пересечение границы России гражданами Казахстана, в том числе студентами, возможно после снятия взаимных ограничительных мер.
«Мы и не требуем открыть границы, нужно, чтобы учеба стала основанием для въезда», — пояснил Франко.
Между тем, пишет газета, эксперты поддерживают мнение казахстанских студентов относительно дистанционного обучения. Согласно опросу, большинство педагогов российских вузов обеспокоены, что переход в онлайн приведет к падению качества знаний, профанации и разрушению системы высшего образования в России.
«Как можно практиковаться в медицине, делать лабораторные по химии, обучаться хирургии заочно — не представляю», — заявил сопредседатель межрегионального профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин.
Издание отмечает, что в России учится около 300 тысяч студентов из-за рубежа. Больше всего учащихся приезжает в Россию из Казахстана, Китая и Узбекистана.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Минобразования России не поможет казахстанским студентам попасть в страну.
Россия не впускает обучающихся в российских вузах казахстанцев. Вопрос пересечения госграницы в компетенцию ведомства Минобразования России не входит.
В ведомстве уточнили, какими документами регулируется вопрос пересечения госграницы.
«Министерство образования и науки РФ напоминает, что вопросы пересечения государственной границы не входят в его компетенцию и регулируются Конституцией страны, международными договорами, федеральными законами, указами президента РФ, постановлениями правительства РФ», – говорится в сообщении.
Также в России не собираются переносить начало нового учебного года на другое время.
«Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок не планируется, а принятие дополнительных решений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире в целом и в Российской Федерации в частности», – добавили в Минобразования РФ.
При этом ведомство подсказало выход из сложившейся ситуации. Если иностранный студент не может прибыть в РФ к началу учебного года из-за ограничения международных сообщений, то вузы организуют дистанционное образование.
В России вырос спрос на репетиторов. Им предлагают до 230 тысяч рублей в месяц.
Количество вакансий для репетиторов и учителей в России в первые две недели августа увеличилось на 66% по сравнению с двумя предыдущими неделями
Количество вакансий для репетиторов и учителей в России в первые две недели августа увеличилось на 66% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Об этом говорят результаты исследования рекрутингового сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомился Rusbase.
По данным исследования, частные компании увеличили количество вакансий на 82%, государственные — на 15%
Топ-5 самых популярных вакансий в образовании и науке с 1 по 14 августа:
лаборанты химического анализа;
репетиторы по математике в начальных классах;
преподаватели математики для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;
преподаватели математики в пятых-восьмых классах;
воспитатели.
В среднем специалисты в сфере образования в России зарабатывают до 55 тысяч рублей, отмечается в исследовании. В Москве специалистам предлагают до 230 тысяч рублей, в Красноярске — до 150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — до 130 тысяч рублей.
Желаемая заработная плата соискателей в среднем по России составляет 39 тысяч рублей.
Количество новых резюме в сфере образования и науки за первые две недели августа снизилось на 2,5%. Средний возраст соискателя составляет 32 года.
Ксения Самбулова
https://rb.ru/news/teachers-demand/
KapitanNemo 21.08.2020 в 19:37:01 # 761375
Цитата: Софруджу от 21.08.2020 06:03:47Одни уже слетали хз куда через Беларусь)))
Некоторые мои знакомые частным образом решили эту проблему - летят через Белоруссию (пока там аэропорты хоть не бастуют), ибо от нас в Белоруссию можно и из Белоруссии в Россию тоже. Но это, конечно, не решение проблемы. Надо надеяться, в ближайшее время проблема решится.
Некоторые мои знакомые частным образом решили эту проблему - летят через Белоруссию (пока там аэропорты хоть не бастуют), ибо от нас в Белоруссию можно и из Белоруссии в Россию тоже. Но это, конечно, не решение проблемы. Надо надеяться, в ближайшее время проблема решится.
Цитата: Zoggyla от 21.08.2020 13:38:59Упомянутых по тихому поведению "выкупили". Значит, чтобы не было проблем, надо бухать и куролесить...
Цитата: Софруджу от 21.08.2020 06:03:47Одни уже слетали хз куда через Беларусь)))
Некоторые мои знакомые частным образом решили эту проблему - летят через Белоруссию (пока там аэропорты хоть не бастуют), ибо от нас в Белоруссию можно и из Белоруссии в Россию тоже. Но это, конечно, не решение проблемы. Надо надеяться, в ближайшее время проблема решится.
Некоторые мои знакомые частным образом решили эту проблему - летят через Белоруссию (пока там аэропорты хоть не бастуют), ибо от нас в Белоруссию можно и из Белоруссии в Россию тоже. Но это, конечно, не решение проблемы. Надо надеяться, в ближайшее время проблема решится.
Некоторые мои знакомые частным образом решили эту проблему - летят через БелоруссиюЕсть еще один путь: долететь до Петропавловска, там перейти пешком границу, потом на такси до Омска, а уж дальше самолетом в любой город России.