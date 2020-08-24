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В мире
Навальный госпитализирован в Берлине
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danilov 24 Августа 2020 в 11:08:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 24.08.2020 в 11:32:31   # 761571
Неприятное совпадение по мнению некоторых сми. В этом центре якобы сфабриковали диагноз Ющенко.
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  walker 24.08.2020 в 11:48:10   # 761573
Вспомнился анекдот про Ющенко после изменений на морде лица.

Ю. собирается на работу, жена провожает.
Ю: Ну ладно, пока.
Ж: Счастливо.
Ю: А поцелуй?
Ж: А давай лучше минет.
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