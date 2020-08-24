Жители Пакистана вырвали с корнем 6 тысяч деревьев

Какие у них такие религиозные взгляды?Ладно кто-то коров не ест, ладно кто-то укуривается для экстаза, но какие-такие могут быть взгляды, противоречащие высадке и выращиванию деревьев? Может быть проблема в том, что деревья вырывали из-за того, что некоторые "деятели" высадили их на частной территории? Я сам не верующий, атеист в общем-то, но посыл новости Москвы24 явно исламофобский.