Жители Пакистана вырвали с корнем 6 тысяч деревьев

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 24 Августа 2020 в 14:44:28
На днях правительство Пакистана похвасталось успехами в рамках акции "Цунами из 10 миллиардов деревьев". Один из её организаторов, защитник природы Малик Амин Аслам, выложил в Twitter фото уже озеленённых пустынь и собрал под снимком сотни лайков. Программа "Цунами" действует с 2019 года и преследует две цели – борьба с глобальным потеплением и трудоустройство десятков тысяч человек.
Однако на днях из пакистанского города Бара поступила тревожная новость: 6 тысяч недавно посаженных деревьев были с корнем вырваны из земли группой людей. Новость об этом появилась в издании India Times. Сообщается, что местное сообщество выступило против озеленения пустыни и устроило "экологический терроризм".
Существует несколько версий, почему это могло произойти.
Согласно первой, высадка деревьев могла противоречить религиозным убеждениям людей. Такой вывод сделали пользователи Сети, увидев, как один из участников размахивает чёрным знаменем – одним из флагов, использующихся в исламской традиции. Однако вывод оказался поспешным. Вскоре в Twitter его опроверг Эрик Солхейм, норвежский политик и защитник окружающей среды. "Я рад узнать, что религиозного подтекста в этом вандализме нет", – написал Солхейм.
По другой версии, земля, где были высажены деревья, вызывает споры, так как недавно была оккупирована местным политиком. Вырвав деревья, местные жители хотели показать свой протест против незаконного захвата территории.
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 24.08.2020 в 15:34:16 # 761591
Цитата: toliktommy от 24.08.2020 09:34:16слышала версию, о том, что за деревьями может скрываться шайтан))
Какие у них такие религиозные взгляды? Ладно кто-то коров не ест, ладно кто-то укуривается для экстаза, но какие-такие могут быть взгляды, противоречащие высадке и выращиванию деревьев? Может быть проблема в том, что деревья вырывали из-за того, что некоторые "деятели" высадили их на частной территории? Я сам не верующий, атеист в общем-то, но посыл новости Москвы24 явно исламофобский.
Какие у них такие религиозные взгляды? Ладно кто-то коров не ест, ладно кто-то укуривается для экстаза, но какие-такие могут быть взгляды, противоречащие высадке и выращиванию деревьев? Может быть проблема в том, что деревья вырывали из-за того, что некоторые "деятели" высадили их на частной территории? Я сам не верующий, атеист в общем-то, но посыл новости Москвы24 явно исламофобский.
какого года сам?
Шымкент во времена СССР это 250-300 тыс, 20-30 тыс га,
сейчас 1 мульон и 117 тыс га
очевидно что сейчас деревьев в городе количественно в разы больше
ротестующие вырубили и выкорчевали около 6000 новых деревьев, заявив, что они были посажены на частных землях. При этом в толпе развевались черные флаги и раздавались антиправительственные лозунги.
По словам заместителя комиссара Хайбера Махмуда Аслама, между двумя группами возник спор по поводу земли, принадлежащей племени сипах. Одна из групп дала разрешение на посадку деревьев, а другая выкорчевала их.
По словам заместителя комиссара Хайбера Махмуда Аслама, между двумя группами возник спор по поводу земли, принадлежащей племени сипах. Одна из групп дала разрешение на посадку деревьев, а другая выкорчевала их.
и тут скорее степь чем лес
https://voxpopuli.kz/shymkent-proshloe-nastoyashchee-budushchee-13445/
Цитата: Dimmon от 24.08.2020 11:25:55
GoodZone
какого года сам?
Шымкент во времена СССР это 250-300 тыс, 20-30 тыс га,
сейчас 1 мульон и 117 тыс га
очевидно что сейчас деревьев в городе количественно в разы больше
GoodZone
какого года сам?
Шымкент во времена СССР это 250-300 тыс, 20-30 тыс га,
сейчас 1 мульон и 117 тыс га
очевидно что сейчас деревьев в городе количественно в разы больше
Количество не всегда переходит в качество... кстати, на второй картинке пл.Ленина - не припомните что было за Лениным и за драм.театром, а проспект Ленина каким был? Сколько под застройку вырубили ничего не посадив в замен?
На фото в середине ракурс со строны ЗАГСа...
А флаги с полумесяцем туда из Москвы притащили? Другое дело, что эти дикари прикрылись религией. Но ведь прикрылись
Цитата: decoder от 24.08.2020 12:20:18А на первом строящийся микраш,кстати уже засаженный деревьями.
За Лениным был скверик и фонтан (похож на бассейн)... а теперь там мегацентр...
На фото в середине ракурс со строны ЗАГСа...
За Лениным был скверик и фонтан (похож на бассейн)... а теперь там мегацентр...
На фото в середине ракурс со строны ЗАГСа...
Да это же нормально для российских СМИ.
Было бы странно, если росСМИ покажут сюжет с вырубкой китайцами тысяч гектаров забайкальской тайги.
KapitanNemo 24.08.2020 в 21:26:56 # 761638
Quote:
Посади дерево, даже если это твой последний поступок
То что на видео - это наверно новый вид приматов на видео сняли, долбаны или уябуны из семейства ипанатых.
Цитата: walker от 24.08.2020 13:56:17
==но посыл новости Москвы24 явно исламофобский.==
Да это же нормально для российских СМИ.
Было бы странно, если росСМИ покажут сюжет с вырубкой китайцами тысяч гектаров забайкальской тайги.
==но посыл новости Москвы24 явно исламофобский.==
Да это же нормально для российских СМИ.
Было бы странно, если росСМИ покажут сюжет с вырубкой китайцами тысяч гектаров забайкальской тайги.
Да жесть конечно, а россияни об этом многие даже незнаю, и земли продают и лес вырубают. До сих пор некоторые в грудь бьют себя и кричат что они великая нация. Жалко будущее поколение