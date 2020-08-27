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После митингов, вместо разработки соды на горе Куштау создадут заповедник
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danilov 27 Августа 2020 в 15:26:01
Генпрокуратура начала проверку отчуждения акций БСК
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
stasik02
27.08.2020 в 16:07:42
# 762030
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Ара горный
27.08.2020 в 16:24:53
# 762033
Башкортлар!!!
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