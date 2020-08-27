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В мире
После митингов, вместо разработки соды на горе Куштау создадут заповедник
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danilov 27 Августа 2020 в 15:26:01


Генпрокуратура начала проверку отчуждения акций БСК

Комментарии, по рейтингу, по дате
  stasik02 27.08.2020 в 16:07:42   # 762030
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  Ара горный 27.08.2020 в 16:24:53   # 762033
Башкортлар!!!
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