Штурм Рейхстага: в парламент ФРГ ворвались протестующие

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danilov 31 Августа 2020 в 17:10:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вошинг тонк 31.08.2020 в 17:57:29 # 762356
в парламент ФРГ ворвались протестующиеЧего врать то, не ворвались. Три мента отстояли Рейхстаг.
Вошинг тонк 31.08.2020 в 19:39:11 # 762383
Цитата: старик от 31.08.2020 13:33:45Среди них не было француза?
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в парламент ФРГ ворвались протестующиеЧего врать то, не ворвались. Три мента отстояли Рейхстаг.
KapitanNemo 01.09.2020 в 02:23:57 # 762399
Кто-нибудь прикола ради с флагом СССР и криками УРА вломились бы в это здание.