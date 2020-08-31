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В мире
Штурм Рейхстага: в парламент ФРГ ворвались протестующие
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danilov 31 Августа 2020 в 17:10:49


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 31.08.2020 в 17:26:25   # 762353
Где визги радио свободы о зажимами демократии?
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  Вошинг тонк 31.08.2020 в 17:57:29   # 762356
Слюшай! Хулиганы какие-та ! Да?!
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  старик 31.08.2020 в 19:33:45   # 762381
Quote:
в парламент ФРГ ворвались протестующие
Чего врать то, не ворвались. Три мента отстояли Рейхстаг.
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  Вошинг тонк 31.08.2020 в 19:39:11   # 762383
Цитата: старик от 31.08.2020 13:33:45
Quote:
в парламент ФРГ ворвались протестующие
Чего врать то, не ворвались. Три мента отстояли Рейхстаг.
Среди них не было француза?
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  KapitanNemo 01.09.2020 в 02:23:57   # 762399
Только под флагом Красной Армии можно взять Рейхстаг.

Кто-нибудь прикола ради с флагом СССР и криками УРА вломились бы в это здание.
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