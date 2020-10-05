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В мире
Шотландия названа самой наркозависимой в Европе. Все в пять раз хуже, чем в фильме "На игле"
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danilov 05 Октября 2020 в 15:31:06
Власти Шотландии обнародовали данные, согласно которым в стране зафиксирован рекордный уровень количества смертей от наркотиков. Он самый высокий в Европе и один из самых высоких в мире.

О героиновой эпидемии в стране мир узнал из книги, а потом и из фильма "На игле" в 1996 году. С тех пор статистика смертности от наркотиков ухудшилась в пять раз, а политики и СМИ говорят о национальной катастрофе.

Бедность, неравенство, психологические проблемы
Национальное статистическое управление Шотландии обнародовало данные, из которых следует, что Шотландия - абсолютный лидер по числу смертей от употребления наркотиков в Европейском союзе.

В 2018 году в стране с населением чуть больше 5 млн человек было зарегистрировано 1187 смертей по этой причине - в основном от передозировки.



От злоупотребления алкоголем в 2018 году здесь умерло меньше людей - 1136, и это первый раз за 23 года исследований.

По количеству смертей от наркотиков в расчете на 1 млн человек Шотландия больше чем в полтора раза опережает занимающую второе место Эстонию (в пятерке стран ЕС с самой высокой смертностью из-за наркотиков также Швеция, Норвегия и Великобритания в целом).

В расчете на 1 млн человек Шотландия - мировой лидер по этому показателю. Даже США, где в 2018 году зафиксировано 70 тыс. связанных с наркотиками смертей, остаются на втором месте.

"Бедность, неравенство, проблемы психологического характера, - перечисляет причины в беседе с Русской службой Би-би-си профессор Эдинбургского университета Рой Робертсон, специализирующийся на изучении зависимостей. - В Шотландии всегда были проблемы с алкоголем, но потом к нему добавились наркотики".

"Да, у нас на западе страны исторически много употребляют алкоголь, героин и бензодиазепины (группа седативных веществ, вызывающих привыкание). Но в Глазго наркотики еще никогда не были такими доступными и дешевыми, как сейчас", - говорит Русской службе Би-би-си доктор Кэрол Хантер, ведущий фармацевт Национальной системы здравоохранения в Глазго и Клайде.

Умирает поколение Trainspotting
В 1996 году режиссер Дэнни Бойл снял легендарный фильм Trainspotting ("На игле") по одноименному роману шотландского писателя Ирвина Уэлша - о героиновой эпидемии в стране.
В том же году власти Шотландии опубликовали первые статистические данные об употреблении наркотиков в стране. Тогда от передозировок умирало в пять раз меньше людей, чем сейчас.
Один из героев Trainspotting перечисляет полтора десятка наркотических средств, которые употребляли он и его друзья, и добавляет: "Мы бы кололись витамином С, если бы он попал под запрет". В 2018 году эта ситуация изменилась мало.

https://www.bbc.com/russian/features-49022463
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 05.10.2020 в 19:15:00   # 764342
Бли-и-и-н! России нет в списке!
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