Шотландия названа самой наркозависимой в Европе. Все в пять раз хуже, чем в фильме "На игле"

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Октября 2020 в 15:31:06
О героиновой эпидемии в стране мир узнал из книги, а потом и из фильма "На игле" в 1996 году. С тех пор статистика смертности от наркотиков ухудшилась в пять раз, а политики и СМИ говорят о национальной катастрофе.
Бедность, неравенство, психологические проблемы
Национальное статистическое управление Шотландии обнародовало данные, из которых следует, что Шотландия - абсолютный лидер по числу смертей от употребления наркотиков в Европейском союзе.
В 2018 году в стране с населением чуть больше 5 млн человек было зарегистрировано 1187 смертей по этой причине - в основном от передозировки.
От злоупотребления алкоголем в 2018 году здесь умерло меньше людей - 1136, и это первый раз за 23 года исследований.
По количеству смертей от наркотиков в расчете на 1 млн человек Шотландия больше чем в полтора раза опережает занимающую второе место Эстонию (в пятерке стран ЕС с самой высокой смертностью из-за наркотиков также Швеция, Норвегия и Великобритания в целом).
В расчете на 1 млн человек Шотландия - мировой лидер по этому показателю. Даже США, где в 2018 году зафиксировано 70 тыс. связанных с наркотиками смертей, остаются на втором месте.
"Бедность, неравенство, проблемы психологического характера, - перечисляет причины в беседе с Русской службой Би-би-си профессор Эдинбургского университета Рой Робертсон, специализирующийся на изучении зависимостей. - В Шотландии всегда были проблемы с алкоголем, но потом к нему добавились наркотики".
"Да, у нас на западе страны исторически много употребляют алкоголь, героин и бензодиазепины (группа седативных веществ, вызывающих привыкание). Но в Глазго наркотики еще никогда не были такими доступными и дешевыми, как сейчас", - говорит Русской службе Би-би-си доктор Кэрол Хантер, ведущий фармацевт Национальной системы здравоохранения в Глазго и Клайде.
Умирает поколение Trainspotting
В 1996 году режиссер Дэнни Бойл снял легендарный фильм Trainspotting ("На игле") по одноименному роману шотландского писателя Ирвина Уэлша - о героиновой эпидемии в стране.
В том же году власти Шотландии опубликовали первые статистические данные об употреблении наркотиков в стране. Тогда от передозировок умирало в пять раз меньше людей, чем сейчас.
Один из героев Trainspotting перечисляет полтора десятка наркотических средств, которые употребляли он и его друзья, и добавляет: "Мы бы кололись витамином С, если бы он попал под запрет". В 2018 году эта ситуация изменилась мало.
https://www.bbc.com/russian/features-49022463