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В мире
Трамп продолжает убеждать всех, что грипп опаснее COVID-19
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danilov 07 Октября 2020 в 13:24:03
«Приближается сезон гриппа! Многие люди каждый год, иногда более 100 000 человек, несмотря наличие на вакцины, умирают от гриппа. Собираемся ли мы закрыть нашу страну? Нет, мы научились жить с этим, точно так же, как мы учимся жить с коронавирусом, который для большей части населения гораздо менее опасен!!!»



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В США нет такой массовой бесплатной вакцинации от гриппа. Поэтому в Америке каждый год от гриппа умирают в среднем по 35 тысяч человек.


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От коронавируса в США умерло уже более 215 тысяч (!) человек и в среднем каждый день умирают от covd-19 по 750 американцев. До конца года ещё 3 месяца, запросто до 260-270 тыс. смертей могут дойти. Это в 8 раз больше чем у них умирает от гриппа.

Аргумент Трампа "от гриппа в недоразвитых странах вроде США тоже массово умирают, поэтому не бойтесь коронавируса" абсурден и выглядит как издевательство над семьями тех америкосов, которые уже умерли от коронавируса.

А ещё это по сути неприкрытый призыв нарушать масочный режим и вообще относиться к пандемии несерьёзно.

По последним данным, естественный иммунитет от коронавируса живет около 6 месяцев. Значит переболевший раньше других штатов Нью-Йорк скоро может накрыть новая волна.
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  старик 07.10.2020 в 19:23:43   # 764554
Не знаю так это или не так, но прав он в том, что надо учиться жить с коронавирусом.
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