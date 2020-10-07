Трамп продолжает убеждать всех, что грипп опаснее COVID-19

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danilov 07 Октября 2020 в 13:24:03
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В США нет такой массовой бесплатной вакцинации от гриппа. Поэтому в Америке каждый год от гриппа умирают в среднем по 35 тысяч человек.
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От коронавируса в США умерло уже более 215 тысяч (!) человек и в среднем каждый день умирают от covd-19 по 750 американцев. До конца года ещё 3 месяца, запросто до 260-270 тыс. смертей могут дойти. Это в 8 раз больше чем у них умирает от гриппа.
Аргумент Трампа "от гриппа в недоразвитых странах вроде США тоже массово умирают, поэтому не бойтесь коронавируса" абсурден и выглядит как издевательство над семьями тех америкосов, которые уже умерли от коронавируса.
А ещё это по сути неприкрытый призыв нарушать масочный режим и вообще относиться к пандемии несерьёзно.
По последним данным, естественный иммунитет от коронавируса живет около 6 месяцев. Значит переболевший раньше других штатов Нью-Йорк скоро может накрыть новая волна.