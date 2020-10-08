Галопом по Европам

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Октября 2020 в 12:11:46
- Азербайджан угрожает применить против Карабаха оружие “большой разрушительной силы”;
- Накануне своего 68-летия Путин встретился со своим кумом, украинским олигархом Медведчуком;
- Зеленский предложил Евросоюзу помощь в производстве вакцины от ковида;
- Польша оштрафовала Газпром на 7,5 миллиардов долларов по делу о Северном потоке-2;
- Совкомфлот разместил на московской бирже 17 процентов своих акций на 550 миллионов долларов;
- Российские миллиардеры за время пандемии увеличили свое состояние на 20 процентов;
- Российские вкладчики забирают свои деньги;
- Минпромторг продолжает импортозамещать электронику;
- Минобороны испытало гиперзвуковую ракету “Циркон”;
- В Великих Луках уже третий день выясняют, чем отравились 13 школьников;
- Байден отказывается от дебатов с Трампом, пока тот окончательно не поправится;
- Фейсбук, Эппл, Амазон и Гугл монополизировали американский рынок - к такому выводу пришли конгрессмены;
- В Германии устроили охоту на ультраправых среди полицейских и спецслужб.
- Накануне своего 68-летия Путин встретился со своим кумом, украинским олигархом Медведчуком;
- Зеленский предложил Евросоюзу помощь в производстве вакцины от ковида;
- Польша оштрафовала Газпром на 7,5 миллиардов долларов по делу о Северном потоке-2;
- Совкомфлот разместил на московской бирже 17 процентов своих акций на 550 миллионов долларов;
- Российские миллиардеры за время пандемии увеличили свое состояние на 20 процентов;
- Российские вкладчики забирают свои деньги;
- Минпромторг продолжает импортозамещать электронику;
- Минобороны испытало гиперзвуковую ракету “Циркон”;
- В Великих Луках уже третий день выясняют, чем отравились 13 школьников;
- Байден отказывается от дебатов с Трампом, пока тот окончательно не поправится;
- Фейсбук, Эппл, Амазон и Гугл монополизировали американский рынок - к такому выводу пришли конгрессмены;
- В Германии устроили охоту на ультраправых среди полицейских и спецслужб.
Комментарии, по рейтингу, по дате