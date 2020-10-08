Галопом по Европам

- Азербайджан угрожает применить против Карабаха оружие “большой разрушительной силы”;

- Накануне своего 68-летия Путин встретился со своим кумом, украинским олигархом Медведчуком;

- Зеленский предложил Евросоюзу помощь в производстве вакцины от ковида;

- Польша оштрафовала Газпром на 7,5 миллиардов долларов по делу о Северном потоке-2;

- Совкомфлот разместил на московской бирже 17 процентов своих акций на 550 миллионов долларов;

- Российские миллиардеры за время пандемии увеличили свое состояние на 20 процентов;

- Российские вкладчики забирают свои деньги;

- Минпромторг продолжает импортозамещать электронику;

- Минобороны испытало гиперзвуковую ракету “Циркон”;

- В Великих Луках уже третий день выясняют, чем отравились 13 школьников;

- Байден отказывается от дебатов с Трампом, пока тот окончательно не поправится;

- Фейсбук, Эппл, Амазон и Гугл монополизировали американский рынок - к такому выводу пришли конгрессмены;

- В Германии устроили охоту на ультраправых среди полицейских и спецслужб.