КНДР представила на параде новую баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А"

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danilov 12 Октября 2020 в 08:45:25
Ким Чен Ын заявил, что кризис из-за COVID-19 будет преодолен, и народы двух Корей снова возьмутся за руки.
Ким Чен Ын заявил, что он счастлив, потому что никто из северокорейцев не заразился COVID-19.
Парад проводился ночью, приглашенных было очень мало.
Показали новую МБР, возможно, на данный момент, самую большую в мире на мобильной платформе.
Разделямые боеголовки, территория действия 14,000 км, т.е. вся территория США покрывается.
Новый тягач, 11 осей.
Помимо новых баллистических ракет, КНДР представила и новейшие танки
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