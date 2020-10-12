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В мире
КНДР представила на параде новую баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А"
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danilov 12 Октября 2020 в 08:45:25
Ким Чен Ын появился на праздничном параде в честь 75-летия с основания Трудовой партии Кореи, которое празднуется 10 октября.
Ким Чен Ын заявил, что кризис из-за COVID-19 будет преодолен, и народы двух Корей снова возьмутся за руки.
Ким Чен Ын заявил, что он счастлив, потому что никто из северокорейцев не заразился COVID-19.
Парад проводился ночью, приглашенных было очень мало.
Показали новую МБР, возможно, на данный момент, самую большую в мире на мобильной платформе.
Разделямые боеголовки, территория действия 14,000 км, т.е. вся территория США покрывается.
Новый тягач, 11 осей.
Помимо новых баллистических ракет, КНДР представила и новейшие танки


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Полная версия парада

Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 12.10.2020 в 09:22:13   # 764736
“Как ты лодку назовешь, так она и поплывет”
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  Zoggyla 12.10.2020 в 09:45:47   # 764737
Не дай боже им пукнуть по чьему-то кыксону! vs После такого пука наступает кыксон!
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  Fotinij 12.10.2020 в 09:57:27   # 764740
классное название !
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  serikx 12.10.2020 в 10:00:55   # 764742
Сначала "Пуккыксон 4А", затем - "Пуккыксон 4C", "Пуккыксон 4 Pro" и "Пуккыксон 4SE". Что дальше? "Пуккыксон 5 Pro Max"?
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  Zoggyla 12.10.2020 в 10:04:15   # 764743
А у тебя есть пуккыксон?! Вот и молчи!
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