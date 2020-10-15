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В мире
YouTube будет удалять видео с недостоверной информацией о вакцинах от COVID-19
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danilov 15 Октября 2020 в 23:03:56
Видеохостинг YouTube предупредил, что будет удалять видео, содержащие недостоверные или вводящие в заблуждение данные о вакцине от COVID-19 и вакцинации.

Удалению будет подлежать весь контент, содержание которого противоречит данным национальных систем здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения. Так, например, будут удаляться видео с утверждениями о том, будто вакцина от COVID-19 убивает людей, или вызывает бесплодие, или что людям во время вакцинации будут вживлять микрочипы.

В YouTube уже с февраля этого года действует политика удаления видео, содержащих опасную или вводящую в заблуждение информацию о самом коронавирусе. По данным видеохостинга, за это время было удалено более 200 тыс. видео, нарушающих это правило.

Чуть ранее соцсеть Facebook объявила о том, что запретит размещение контента с недостоверной информацией о прививках или призывами не делать их.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 15.10.2020 в 23:18:41   # 764954
Что это так пробило ютюб?
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