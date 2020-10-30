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Протестующие за независимость Каталонии спели "Калинку" после обвинений в связях с Россией
В Барселоне сторонники независимости Каталонии собрались у казарм Гражданской гвардии и спели песню "Калинка" на русском языке после сообщений местных СМИ о якобы причастности России к каталонскому кризису. Видео было опубликовано в соцсетях.
Ну хоть где-то Россия замутила.
Россия правит миром и только Вашингтон с Брюсселем об этом догадываются. Но скоро будет поздно. Ордынские полчища сметут все на своем пути и Великое Иго воцарится над этим жалким кусоочком суши, мнящим себя колыбелью цивилизации.
Троллинг засчитан! Молодцы! Троллинг выдаёт интеллект и наличие эрудиции у организаторов