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В мире
Протестующие за независимость Каталонии спели "Калинку" после обвинений в связях с Россией
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портфил 30 Октября 2020 в 18:07:15
В Барселоне сторонники независимости Каталонии собрались у казарм Гражданской гвардии и спели песню "Калинка" на русском языке после сообщений местных СМИ о якобы причастности России к каталонскому кризису. Видео было опубликовано в соцсетях.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 30.10.2020 в 19:45:58   # 765956
Ну хоть где-то Россия замутила.
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  Zoggyla 30.10.2020 в 20:34:11   # 765965
Россия правит миром и только Вашингтон с Брюсселем об этом догадываются. Но скоро будет поздно. Ордынские полчища сметут все на своем пути и Великое Иго воцарится над этим жалким кусоочком суши, мнящим себя колыбелью цивилизации.
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  Софруджу 30.10.2020 в 21:26:40   # 765969
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