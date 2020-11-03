 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Антифранцузские протесты в Бангладеш
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Ноября 2020 в 12:27:19
одной из самых населенных мусульманских стран планеты


443x677
( 50.28Кб)

720x457
( 64.08Кб)

720x457
( 87.11Кб)

801x525
( 103.23Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 03.11.2020 в 13:00:25   # 766114
Макрон поступил правильно! И слова любые к месту к такой трагедии.
Он защищает свой народ, как и любой другой президент должен. Если бы у нас маджахеды причудили такое, я бы тоже задавала вопросы своему правительству. Которое позволило жрать на мои налоги, учится на мои налоги каким-то беженцам, которые получив все блага, будет срать на мои законы и права. Это свинство
поощрить (5) | покарать
  alpha_portal 03.11.2020 в 13:10:16   # 766116
Не нам судить сраную европу. Пусть сами разъе@ываются со своей "толерантностью". Сами же понапринимали беженцев. На что рассчитывали? Пусть считаются темерь.
поощрить | покарать
  lado 03.11.2020 в 13:18:51   # 766117
Если эти чурки немытые будут протестовать, сидя у себя дома, то разрешаю им и против нас бастовать и против кого угодно. Главное - у себя дома пусть бастуют)
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 03.11.2020 в 13:32:06   # 766118
Цитата: MишаМашкевич от 03.11.2020 07:00:25
Макрон поступил правильно! И слова любые к месту к такой трагедии.
Он защищает свой народ, как и любой другой президент должен. Если бы у нас маджахеды причудили такое, я бы тоже задавала вопросы своему правительству. Которое позволило жрать на мои налоги, учится на мои налоги каким-то беженцам, которые получив все блага, будет срать на мои законы и права. Это свинство
Макрон тряпка и тупой к тому же.
поощрить | покарать
  Pole13 03.11.2020 в 14:09:38   # 766120
А против Китая слабо? Ведь там уже мечети взрывают
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь