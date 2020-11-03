Антифранцузские протесты в Бангладеш

Макрон поступил правильно! И слова любые к месту к такой трагедии.Он защищает свой народ, как и любой другой президент должен. Если бы у нас маджахеды причудили такое, я бы тоже задавала вопросы своему правительству. Которое позволило жрать на мои налоги, учится на мои налоги каким-то беженцам, которые получив все блага, будет срать на мои законы и права. Это свинство