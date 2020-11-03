Антифранцузские протесты в Бангладеш

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danilov 03 Ноября 2020 в 12:27:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 03.11.2020 в 13:00:25 # 766114
Он защищает свой народ, как и любой другой президент должен. Если бы у нас маджахеды причудили такое, я бы тоже задавала вопросы своему правительству. Которое позволило жрать на мои налоги, учится на мои налоги каким-то беженцам, которые получив все блага, будет срать на мои законы и права. Это свинство
alpha_portal 03.11.2020 в 13:10:16 # 766116
Цитата: MишаМашкевич от 03.11.2020 07:00:25Макрон тряпка и тупой к тому же.
Макрон поступил правильно! И слова любые к месту к такой трагедии.
Он защищает свой народ, как и любой другой президент должен. Если бы у нас маджахеды причудили такое, я бы тоже задавала вопросы своему правительству. Которое позволило жрать на мои налоги, учится на мои налоги каким-то беженцам, которые получив все блага, будет срать на мои законы и права. Это свинство
Макрон поступил правильно! И слова любые к месту к такой трагедии.
Он защищает свой народ, как и любой другой президент должен. Если бы у нас маджахеды причудили такое, я бы тоже задавала вопросы своему правительству. Которое позволило жрать на мои налоги, учится на мои налоги каким-то беженцам, которые получив все блага, будет срать на мои законы и права. Это свинство