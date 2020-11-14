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В мире
Умер Армен Джигарханян
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портфил 14 Ноября 2020 в 14:56:01
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" друг актера Артур Согомонян.

"К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра", - сказал Согомонян.

По его словам, причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".

В апреле 2018 года Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных клиник с инфарктом, находился в коме. После он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. После он неоднократно проходил плановые обследования в больницах.

https://www.interfax.ru/culture/737084
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 14.11.2020 в 17:55:41   # 766649
Уходит эпоха...Царства Небесного!
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  Пастафариан 14.11.2020 в 18:08:27   # 766650
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  старик 14.11.2020 в 18:37:17   # 766652
Величайший артист, один из немногих!
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  Ал 14.11.2020 в 20:12:43   # 766658
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  Manitu 14.11.2020 в 22:19:17   # 766663
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