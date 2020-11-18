В Германии антиковидники протестуют

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danilov 19 Ноября 2020 в 13:02:17
Немецкая полиция применяет водомет против берлинских протестующих, выступающих против мер по борьбе с коронавирусом и нарушающих закон об инфекционной защите.— @kpru (@kpru) November 18, 2020
Поэтому — водометы и слезоточивый газ. Кашлять будут все и в любом случае.https://t.co/7C2qzgRdnM
Видео Телеграм РИА pic.twitter.com/JJyyLiSFHZ
Полиция в Берлине применила водомёты и слезоточивый газ против участников демонстрации, выступивших против поправок в закон о защите от инфекционных болезней.
По разным данным, в акции протеста приняли участие от 5 до 10 тысяч человек. Повод к демонстрации послужило голосование в бундестаге по поправкам к закону о защите от инфекционных заболеваний. Несмотря на «медицинский» характер поправок, многие рядовые немцы видят политическую опасность нововведений. Дело в том, что поправки расширяют полномочия федерального правительства Германии, таким образом решения канцлер Ангела Меркель может принимать без участия федеративных земель. Кроме того, новое законодательство позволит собирать данные о гражданах по номеру телефона.
«Федеральное правительство наделяется полномочиями по объявлению положения эпидемии национального масштаба. Вследствие установления такого положения, министерство здравоохранения может принимать меры без согласия бундесрата (собрания местных правительств. — EADaily)», — говорится в тексте поправок.
В немецкой блогосфере поправки уже сравнили с гитлеровским Законом о чрезвычайных полномочиях (Ermächtigungsgesetz), принятом рейхстагом в 1933 году под давлением НСДАП. Тот закон отменял гражданские свободы, передавая чрезвычайные полномочия правительству во главе с рейхсканцлером Адольфом Гитлером. По сути, тогда закон стал заключительным этапом захвата национал-социалистами власти в Германии.
В правительственном районе Берлина демонстранты, среди прочего, пели гимн Германии и кричали:
«Ангела, народ тут!»
Полиция жёстко работает с демонстрантами. Судя по видеороликам, против митингующих применяются водомёты и слезоточивый газ. Например, есть кадры, где полицейские сбивают с ног депутата бундестага от «Альтернативы для Германии» 55-летнего Карстена Хильзе, а затем уводят со связанными за спиной руками. Сам Хильзе до прихода в политику работал офицером полиции.
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