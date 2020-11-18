В Германии антиковидники протестуют

Немецкая полиция применяет водомет против берлинских протестующих, выступающих против мер по борьбе с коронавирусом и нарушающих закон об инфекционной защите.

Поэтому — водометы и слезоточивый газ. Кашлять будут все и в любом случае.https://t.co/7C2qzgRdnM



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