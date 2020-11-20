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Новый дивный мир
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danilov 20 Ноября 2020 в 13:08:59
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  Zoggyla 20.11.2020 в 13:25:36   # 766936
Да это какой-то изощренно- извращенный зоофашизм! Мало того, что их разводят на жратву, так еще и такой пассаж, м-да...
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  jumanjiqz 20.11.2020 в 15:35:09   # 766950
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  KapitanNemo 20.11.2020 в 16:57:54   # 766958
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  Zoggyla 20.11.2020 в 16:59:49   # 766960
Цитата: KapitanNemo от 20.11.2020 10:57:54
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Поросенок грустный - 1 евро
это чашечка просто-кофе и капучино)))
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  строитель 20.11.2020 в 18:20:03   # 766968
Казах убил волка голыми руками

В уезде Чугучак в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая пастух голыми руками убил волка. Об этом сообщает издание Duanzg.

По словам сотрудников местной администрации, поздним вечером 7 ноября волк подкрался к стаду овец и попытался схватить одну из них. Пастух услышал подозрительный звук, заметил хищника и напал на него. Мужчине удалось уничтожить волка без применения какого-либо оружия. Он отделался легкими ранами на руке.

Согласно данным сайта VRK.News, пастух является казахом по происхождению.

Ранее сообщалось, что подросток из деревни вблизи индийского города Нашик, штат Махараштра, голыми руками отбился от напавшего на него леопарда. Врачи наложили юноше четыре шва на запястье и два — на тыльную сторону ладони.
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  Zoggyla 20.11.2020 в 18:22:45   # 766969
Цитата: строитель от 20.11.2020 12:20:03
Казах убил волка голыми руками

В уезде Чугучак в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая пастух голыми руками убил волка. Об этом сообщает издание Duanzg.

По словам сотрудников местной администрации, поздним вечером 7 ноября волк подкрался к стаду овец и попытался схватить одну из них. Пастух услышал подозрительный звук, заметил хищника и напал на него. Мужчине удалось уничтожить волка без применения какого-либо оружия. Он отделался легкими ранами на руке.

Согласно данным сайта VRK.News, пастух является казахом по происхождению.

Ранее сообщалось, что подросток из деревни вблизи индийского города Нашик, штат Махараштра, голыми руками отбился от напавшего на него леопарда. Врачи наложили юноше четыре шва на запястье и два — на тыльную сторону ладони.
Пасть разорвал?
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  строитель 20.11.2020 в 18:26:56   # 766970
....... и моргалы выколол

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