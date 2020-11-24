Прививка как пропуск на борт самолета

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danilov 24 Ноября 2020 в 13:04:45
«Мы рассматриваем изменения наших правил обслуживания авиапутешественников, так что, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививку перед тем, как они поднимутся на борт самолета», — сказад Джойс в интервью австралийскому «Девятому каналу».
«Я думаю, это будет повсеместное требование, судя по моим беседам с коллегами из разных стран», — добавил он.
Это первое подобное заявление от главы крупной авиакомпании. Ранее авиаперевозчики не говорили о запрете полетов невакцинированным пассажирам.
Медицинский советник ассоциации воздушного траспорта ИАТА Дэвид Пауэлл в понедельник отметил, что в будущем требовать информацию о наличии прививки, вероятно, будут не только авиакомпании, но и правительства.
«Наличие достоверной информации о состоянии здоровья пассажира — я думаю, это будет очень важно», — цитирует его Financial Times. За последние недели несколько медицинских компаний объявили о разработке эффективных вакцин. Компания Pfizer Medical намерена поставить 50 млн. доз до нового года.
Учитывая, что препарат проходит испытания в шести странах (Аргентина, Бразилия, Германия, США, Турция и ЮАР), в каждой из них можно будет привить примерно по 4 млн человек.
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alpha_portal 24.11.2020 в 15:56:14 # 767170