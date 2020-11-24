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В мире
Прививка как пропуск на борт самолета
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danilov 24 Ноября 2020 в 13:04:45
Глава австралийской авиакомпании Qantas Airlinies Алан Джойс считает, что в будущем справка о прививке от коронавируса станет обязательной для тех, кто хочет путешествовать между странами. Эту политику примет сама Qantas, подчеркнул он, добавив, что она, вероятно, не будет единственной.

«Мы рассматриваем изменения наших правил обслуживания авиапутешественников, так что, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививку перед тем, как они поднимутся на борт самолета», — сказад Джойс в интервью австралийскому «Девятому каналу».

«Я думаю, это будет повсеместное требование, судя по моим беседам с коллегами из разных стран», — добавил он.

Это первое подобное заявление от главы крупной авиакомпании. Ранее авиаперевозчики не говорили о запрете полетов невакцинированным пассажирам.

Медицинский советник ассоциации воздушного траспорта ИАТА Дэвид Пауэлл в понедельник отметил, что в будущем требовать информацию о наличии прививки, вероятно, будут не только авиакомпании, но и правительства.

«Наличие достоверной информации о состоянии здоровья пассажира — я думаю, это будет очень важно», — цитирует его Financial Times. За последние недели несколько медицинских компаний объявили о разработке эффективных вакцин. Компания Pfizer Medical намерена поставить 50 млн. доз до нового года.

Учитывая, что препарат проходит испытания в шести странах (Аргентина, Бразилия, Германия, США, Турция и ЮАР), в каждой из них можно будет привить примерно по 4 млн человек.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 24.11.2020 в 15:56:14   # 767170
Не трудно было догадаться. "Нет мы не заставляем. Но если нет прививки, то все двери длятебя закрыты "
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  Lokki 24.11.2020 в 16:56:26   # 767177
Ну то есть они как бы приняли что эта херня с короной будет теперь вечно? Мы теперь обречены на вечно таскаться всюду 72-х часовыми справками ПЦР?
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  Zoggyla 24.11.2020 в 18:51:36   # 767188
А карту прививок не желают проверить у пассажиров на наличие прививок от известных зараз? Очень интересные открытия ожидают контрольный персонал. По существу - этот психоз уже переходит границы всего разумного.
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  Ал 24.11.2020 в 18:54:07   # 767189
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  старик 24.11.2020 в 19:06:16   # 767192
Цена на прививки(и особенно на справки) значительно возрастет.
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