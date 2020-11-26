Марадона умер

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портфил 26 Ноября 2020 в 09:45:04
Аргентина в настоящее время переживает глубокий шок в связи со смертью национального кумира. В стране объявлен трехдневный национальный траур. «Вы подняли нас на самую высокую точку в мире. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех.
Спасибо за то, что существовали, Диего. Мы будем скучать по вам всю вашу жизнь», - написал Альберто Фернандес, президент Аргентинской Республики,60-летний тренер был госпитализирован в клинику в Буэнос-Айресе на десять дней в начале ноября из-за анемии, обезвоживания и «плохого настроения», но при обследованиях у него была диагностирована субдуральная гематома, по поводу которой ему сделали операцию .
Позже у тренера Gimnasia y Esgrima La Plata были «эпизоды замешательства», которые врачи «связали» с «синдромом отмены». Из больницы он отправился домой в Тигре, чтобы продолжить выздоровление.После ухода из активной футбольной практики Марадона пережил несколько кризисов со здоровьем .
В 2000 году он прошел курс реабилитации от наркозависимости на Кубе.
Через пять лет ему сделали операцию по уменьшению желудка. В 2007 году его пришлось положить в больницу Буэнос-Айреса, хотя Пелусе удалось выйти из ситуации.
В этом 2020 году его сердце сказало достаточно
.Марадона начал свою спортивную карьеру в «Архентинос Хуниорс», он отправился в Бока, прежде чем совершить прыжок на европейский континент и прибыть в «Барселону».
После выступления в Ла Лиге он отправился в Неаполь, где добился величайших достижений на клубном уровне. Следующим шагом в его карьере стала «Севилья», которая в конечном итоге повесила свои бутсы у Ньюэлла, но, несомненно, именно в аргентинской команде он стал одним из богов футбола.
Диего Армандо Марадона родился в Ланусе в 1960 году и является одной из легенд мирового футбола. Его хрупкое состояние здоровья ухудшилось в последние часы, и он ушел от нас. Аргентина и вся футбольная планета оплакивают одного из величайших игроков.
https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2020/11/25/5fbe8380e2704e0e6a8b4630.html
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Ара горный 26.11.2020 в 09:49:24 # 767267