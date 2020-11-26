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В мире
Марадона умер
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портфил 26 Ноября 2020 в 09:45:04
По сообщению газеты Clarín, Диего Армандо Марадона скончался от остановки сердца . Диего Армандо Марадона перенес сердечно-легочную остановку в среду утром в своем доме в районе Сан-Андрес в городе Тигре. Четыре машины скорой помощи приехали в дом Пелусы, чтобы ответить на вызов службы экстренной помощи, но медицинские работники ничего не смогли сделать, чтобы спасти его жизнь. Проведенные реанимационные мероприятия не дали ожидаемого результата. Марадона был мертв.

Аргентина в настоящее время переживает глубокий шок в связи со смертью национального кумира. В стране объявлен трехдневный национальный траур. «Вы подняли нас на самую высокую точку в мире. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех.

Спасибо за то, что существовали, Диего. Мы будем скучать по вам всю вашу жизнь», - написал Альберто Фернандес, президент Аргентинской Республики,60-летний тренер был госпитализирован в клинику в Буэнос-Айресе на десять дней в начале ноября из-за анемии, обезвоживания и «плохого настроения», но при обследованиях у него была диагностирована субдуральная гематома, по поводу которой ему сделали операцию .

Позже у тренера Gimnasia y Esgrima La Plata были «эпизоды замешательства», которые врачи «связали» с «синдромом отмены». Из больницы он отправился домой в Тигре, чтобы продолжить выздоровление.После ухода из активной футбольной практики Марадона пережил несколько кризисов со здоровьем .

В 2000 году он прошел курс реабилитации от наркозависимости на Кубе.

Через пять лет ему сделали операцию по уменьшению желудка. В 2007 году его пришлось положить в больницу Буэнос-Айреса, хотя Пелусе удалось выйти из ситуации.

В этом 2020 году его сердце сказало достаточно

.Марадона начал свою спортивную карьеру в «Архентинос Хуниорс», он отправился в Бока, прежде чем совершить прыжок на европейский континент и прибыть в «Барселону».

После выступления в Ла Лиге он отправился в Неаполь, где добился величайших достижений на клубном уровне. Следующим шагом в его карьере стала «Севилья», которая в конечном итоге повесила свои бутсы у Ньюэлла, но, несомненно, именно в аргентинской команде он стал одним из богов футбола.

Диего Армандо Марадона родился в Ланусе в 1960 году и является одной из легенд мирового футбола. Его хрупкое состояние здоровья ухудшилось в последние часы, и он ушел от нас. Аргентина и вся футбольная планета оплакивают одного из величайших игроков.

https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2020/11/25/5fbe8380e2704e0e6a8b4630.html

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  Ара горный 26.11.2020 в 09:49:24   # 767267
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  Бухаев 26.11.2020 в 10:07:49   # 767269
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