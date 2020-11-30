Иностранных студентов начали массово отчислять из вузов России

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портфил 30 Ноября 2020 в 02:08:09
По данным канала, уже 2000 учащихся обратились к российскому правительству, с просьбой помочь им вернуться в страну и продолжить обучение. Среди них есть учащиеся по квоте Россотрудничества, студенты специальностей, которые невозможно освоить при помощи дистанционного образования, в том числе учащиеся медицинских и театральных вузов.
Между тем оказалось, что граждане других стран попросту не могут вернуться в Россию из-за пандемии. А по закону, обучение не является основанием для пересечения границы.
Теперь примерно 2 тысячи иностранных учащихся попросили помощи у правительства РФ.
С такой проблемой столкнулись и студенты, обучающиеся на платной основе. Они получают образование на очень низком уровне.
Из-за принятых мер по борьбе с распространением коронавируса, учащиеся не могут самостоятельно пересечь границу, поскольку обучение не является для этого достаточным основанием.
Некоторых студентов уже отчислили из-за пропусков занятий, сообщает Telegram-канал Mash.
https://www.mk.ru/social/2020/11/29/stalo-izvestno-o-massovykh-otchisleniyakh-inostrannykh-studentov-iz-vuzov-rf.html
https://assiette.ru/news_1313781_inostrannyh_studentov_nachali_otchislyat_iz_rossijskih_vuzov.html
https://rossaprimavera.ru/news/3a61850a
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