Байден сломал ногу в двух местах

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danilov 30 Ноября 2020 в 10:24:51
Ему диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Отмечается, что в течение нескольких недель политик будет вынужден ходить в специальном ботинке.
Ранее врачи поставили демократу диагноз «растяжение правой ноги». По словам доктора, рентгеновские снимки подтверждают отсутствие перелома, однако будет проведено дополнительное исследование для получения более детального изображения.
Демократ поскользнулся и получил травму ноги во время игры с собакой в субботу, 28 ноября. Позже журналисты пула Байдена раскрыли, что его привезли в другое учреждение, где будет сделана томография.
Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором Байден покидает госпиталь после приема у врача. «Поскорее поправляйся», — написал американский лидер.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 30.11.2020 в 16:17:52 # 767457