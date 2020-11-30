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В мире
Байден сломал ногу в двух местах
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danilov 30 Ноября 2020 в 10:24:51
Компьютерная томография подтвердила два перелома ноги у вероятного следующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор, передает The Hill.

Ему диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Отмечается, что в течение нескольких недель политик будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Ранее врачи поставили демократу диагноз «растяжение правой ноги». По словам доктора, рентгеновские снимки подтверждают отсутствие перелома, однако будет проведено дополнительное исследование для получения более детального изображения.

Демократ поскользнулся и получил травму ноги во время игры с собакой в субботу, 28 ноября. Позже журналисты пула Байдена раскрыли, что его привезли в другое учреждение, где будет сделана томография.

Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором Байден покидает госпиталь после приема у врача. «Поскорее поправляйся», — написал американский лидер.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 30.11.2020 в 11:53:24   # 767444
Тут явно прослеживается Российский след. Хороший повод для новых санкций. Я бы проверил эту собачку. Все её связи.
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  Рамзес 30.11.2020 в 13:41:00   # 767450
Вот смеялись над Генсеками СССР - старцы мол,а у самих рассыпаются.
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  Практичный 30.11.2020 в 16:17:52   # 767457
И эта мумия будет президентом? Пердун старый
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