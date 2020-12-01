100-летний китаец говорит, что курение и выпивка - секрет его долгой жизни

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
портфил 01 Декабря 2020 в 02:39:18
Пожилой мужчина, которому 27 июня исполнилось 100 лет, считает, что долголетие ему дали сигареты, алкоголь и нездоровая пища (фаст фуд).
Во время телеинтервью в начале этого года мужчина, которого зовут Чжан Кэминь, сказал, что целая жизнь курения, питья и еды, которую он хочет, является секретом его долгой жизни. Он добавил, что никогда не беспокоится о том, что ест, и почти никогда не раздражается, сообщает LADbible.
Он даже называл алкоголь и сигареты самыми большими увлечениями в своей жизни. Однако он признал, что ему пришлось сократить употребление алкоголя после того, как ему исполнилось 90, поскольку он «не хотел вызывать несчастных случаев на работе».
Говоря о курении, он сказал, что он приобрел эту дурную привычку, когда ему было 20 лет, потому что ему нужно было общаться, и рассказал, что он все еще выкуривает пачку сигарет каждый день. У него нет серьезных проблем со здоровьем, и он утверждает, что единственная проблема - некоторые проблемы со слухом.
Он сказал: «Теперь я не могу понять, хорошо или плохо курение и выпивка».
В настоящее время Кэминь живет в своем доме с пятью поколениями своей семьи и проводит время, куря и смотря телевизор.
https://www.india.com/viral/bizarre-100-year-old-chinese-man-says-a-lifetime-of-smoking-boozing-is-the-secret-to-his-long-life-4225312/