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В мире
100-летний китаец говорит, что курение и выпивка - секрет его долгой жизни
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портфил 01 Декабря 2020 в 02:39:18
В чем секрет долгой и здоровой жизни? Питательная пища, полноценный сон, регулярные упражнения могут быть главными ответами на этот вопрос в дополнение к воздержанию от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя. Однако у 100-летнего человека в Китае есть совершенно противоположный ответ!

Пожилой мужчина, которому 27 июня исполнилось 100 лет, считает, что долголетие ему дали сигареты, алкоголь и нездоровая пища (фаст фуд).

Во время телеинтервью в начале этого года мужчина, которого зовут Чжан Кэминь, сказал, что целая жизнь курения, питья и еды, которую он хочет, является секретом его долгой жизни. Он добавил, что никогда не беспокоится о том, что ест, и почти никогда не раздражается, сообщает LADbible.

Он даже называл алкоголь и сигареты самыми большими увлечениями в своей жизни. Однако он признал, что ему пришлось сократить употребление алкоголя после того, как ему исполнилось 90, поскольку он «не хотел вызывать несчастных случаев на работе».

Говоря о курении, он сказал, что он приобрел эту дурную привычку, когда ему было 20 лет, потому что ему нужно было общаться, и рассказал, что он все еще выкуривает пачку сигарет каждый день. У него нет серьезных проблем со здоровьем, и он утверждает, что единственная проблема - некоторые проблемы со слухом.

Он сказал: «Теперь я не могу понять, хорошо или плохо курение и выпивка».

В настоящее время Кэминь живет в своем доме с пятью поколениями своей семьи и проводит время, куря и смотря телевизор.

https://www.india.com/viral/bizarre-100-year-old-chinese-man-says-a-lifetime-of-smoking-boozing-is-the-secret-to-his-long-life-4225312/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 01.12.2020 в 09:58:41   # 767506
Типа буду пить но курить не брошу
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