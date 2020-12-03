ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков

Траву и грибы нужно декриминализировать, хватит уже заниматься самообманом, все кто хочет курит, и всегда курили. А так это только кормушка для ментов.Наконец-то какая-то польза от ООН.

Нехера тут исключать, разрешать, регулировать и декриминализировать.Исключение анаши из перечня наркоты - самое что ни на есть окно Овертона, явное и ничем не прикрытое.Наоборот, нужно жестко, даже жестоко пресекать любые поползновения к легализации любой, даже самой легкой, наркоты.

Нехера тут исключать, разрешать, регулировать и декриминализировать.Исключение анаши из перечня наркоты - самое что ни на есть окно Овертона, явное и ничем не прикрытое.Наоборот, нужно жестко, даже жестоко пресекать любые поползновения к легализации любой, даже самой легкой, наркоты.

А почему нельзя , после травы голова не болит, под травой не тянет на приключения , не становишься агрессивным, мозг и нервная система отдыхает.

Алкоголь тоже наркотик, причем сильнейший. Вы, хэйрлес, выпиваете? Пиво, вино, хоть изредка,может шампусик на новый год закупили уже? Если да, то вы наркоман, с вами надо обращатся жестко, даже лучше жестоко...