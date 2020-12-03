ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков

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danilov 03 Декабря 2020 в 10:29:34
Организации Объединенных Наций исключила медицинский каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, где он был до сих пор наряду с опасными наркотиками, вызывающими сильную зависимость, таких как, например, героин, передает The New York Times.
За исключение голосовали представители 53 стран, входящих в Комиссию по наркотическим средствам. Перед принятием решения члены Комиссии рассмотрели ряд рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
Отмечается, исключение медицинского каннабиса из списка опасных наркотиков не означает, что будет ослаблен контроль за использованием вещества.
Мир изменился с начала 1960-х годов. Нынешняя регуляция употребления каннабиса является сдерживающим фактором для исследований, а изменение классификации ООН, скорее всего, поможет в легализации каннабиса во всем мире. У нас будет ООН, главный орган по наркополитике, который признает медицинскую ценность каннабиса, - сказал журналист тематического ресурса Marijuana Business Daily Альфредо Паскуаль.
США, европейские и некоторые другие страны проголосовали за исключение каннабиса из строгого списка. Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия были против. Украина воздержалась.
https://www.nytimes.com/2020/12/02/world/europe/cannabis-united-nations-drug-policy.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Наконец-то какая-то польза от ООН.
toliktommy 03.12.2020 в 12:42:21 # 767603
Цитата: kubik от 03.12.2020 06:37:07
Траву и грибы нужно декриминализировать, хватит уже заниматься самообманом, все кто хочет курит, и всегда курили. А так это только кормушка для ментов.
Наконец-то какая-то польза от ООН.
Траву и грибы нужно декриминализировать, хватит уже заниматься самообманом, все кто хочет курит, и всегда курили. А так это только кормушка для ментов.
Наконец-то какая-то польза от ООН.
Нужно просто регулировать этот вопрос также, как проведение игорного бизнеса. Допустим, курить траву в городе где хочешь - незаконно. А в специальном месте, например в двух трех зонах отдыха по Казахстану - пожалуйста. Отечественный продукт, свежий воздух, хорошая еда и приятная обстановка. Туризм просто будет процветать!
Исключение анаши из перечня наркоты - самое что ни на есть окно Овертона, явное и ничем не прикрытое.
Наоборот, нужно жестко, даже жестоко пресекать любые поползновения к легализации любой, даже самой легкой, наркоты.
alpha_portal 03.12.2020 в 13:20:47 # 767617
Сигареты ежедневно убивает тысячи людей на планете. От алкоголизма страдают миллионы в нашей стране. Что с анашой не так тогда?
Я конечно понимаю что она в десять раз сильнее действует на сосуды мозга чем алкаголь. И кстати на печень так же в десятикратном размере действует, но что то я не слышу что от травы рак или наркомания развивается.
Я против конечно всего этого безобразия в виде алкаголя, сигарет и наркотиков. Но все таки как то по глупому запреты распределены.
Цитата: Hairless от 03.12.2020 06:56:37
Нехера тут исключать, разрешать, регулировать и декриминализировать.
Исключение анаши из перечня наркоты - самое что ни на есть окно Овертона, явное и ничем не прикрытое.
Наоборот, нужно жестко, даже жестоко пресекать любые поползновения к легализации любой, даже самой легкой, наркоты.
Нехера тут исключать, разрешать, регулировать и декриминализировать.
Исключение анаши из перечня наркоты - самое что ни на есть окно Овертона, явное и ничем не прикрытое.
Наоборот, нужно жестко, даже жестоко пресекать любые поползновения к легализации любой, даже самой легкой, наркоты.
А почему нельзя , после травы голова не болит, под травой не тянет на приключения , не становишься агрессивным, мозг и нервная система отдыхает.
Не надо валить в одну кучу все наркотики опиаты это безусловное зло , синтетика почти вся тоже, плохой алкоголь в неумеренных количествах зло втройне. На этом фоне канабис не только не вреден, но и полезен.
Во всем важна умеренность и своевременность.
Цитата: Hairless от 03.12.2020 06:56:37
Нехера тут исключать, разрешать, регулировать и декриминализировать.
Исключение анаши из перечня наркоты - самое что ни на есть окно Овертона, явное и ничем не прикрытое.
Наоборот, нужно жестко, даже жестоко пресекать любые поползновения к легализации любой, даже самой легкой, наркоты.
Нехера тут исключать, разрешать, регулировать и декриминализировать.
Исключение анаши из перечня наркоты - самое что ни на есть окно Овертона, явное и ничем не прикрытое.
Наоборот, нужно жестко, даже жестоко пресекать любые поползновения к легализации любой, даже самой легкой, наркоты.
Алкоголь тоже наркотик, причем сильнейший. Вы, хэйрлес, выпиваете? Пиво, вино, хоть изредка,может шампусик на новый год закупили уже? Если да, то вы наркоман, с вами надо обращатся жестко, даже лучше жестоко...
А почему нельзя , после травы голова не болит, под травой не тянет на приключения , не становишься агрессивным, мозг и нервная система отдыхает.
Вообще-то действует на разных людей по-разному. Я видел, как от одного косяка крышу сносило напрочь.
Я знал пару человек, ныне покойных, которые с одного косяка очень быстро перешли на "тяжелые".
Насчет ДТП с обкуренными водителями, у которых изменено восприятие реальности - это можете сами посмотреть в сводках ДПС/ГИБДД, их там есть.
Quote:
Алкоголь тоже наркотик, причем сильнейший. Вы, хэйрлес, выпиваете? Пиво, вино, хоть изредка,может шампусик на новый год закупили уже? Если да, то вы наркоман, с вами надо обращатся жестко, даже лучше жестоко...
Выпиваю изредка, причем предпочитаю казахстанскую водовку, но чем становлюсь старше-тем реже и меньше. И, поскольку психологической или физической зависимости от алкоголя у меня нет, конкретно я - не наркоман.
Алкоголь - наркотик, слов нет, как и табак. Но ведь относительно сигарет/алкоголя законодательство потихоньку ужесточают, не так ли? И если запретят совсем - конкретно я не буду пить.
Цитата: Zoggyla от 03.12.2020 10:39:35
Здравствуйте. Меня зовут Джордж. Я выпиваю регулярно. Предпочитаю брэнди, коньяк и водку. Пиво не пью. Я алкоголик. До свидания.
Здравствуйте. Меня зовут Джордж. Я выпиваю регулярно. Предпочитаю брэнди, коньяк и водку. Пиво не пью. Я алкоголик. До свидания.
Цитата: Hairless от 03.12.2020 09:46:55
Вообще-то действует на разных людей по-разному. Я видел, как от одного косяка крышу сносило напрочь.
Я знал пару человек, ныне покойных, которые с одного косяка очень быстро перешли на "тяжелые".
Насчет ДТП с обкуренными водителями, у которых изменено восприятие реальности - это можете сами посмотреть в сводках ДПС/ГИБДД, их там есть.
Выпиваю изредка, причем предпочитаю казахстанскую водовку, но чем становлюсь старше-тем реже и меньше. И, поскольку психологической или физической зависимости от алкоголя у меня нет, конкретно я - не наркоман.
Алкоголь - наркотик, слов нет, как и табак. Но ведь относительно сигарет/алкоголя законодательство потихоньку ужесточают, не так ли? И если запретят совсем - конкретно я не буду пить.
Вообще-то действует на разных людей по-разному. Я видел, как от одного косяка крышу сносило напрочь.
Я знал пару человек, ныне покойных, которые с одного косяка очень быстро перешли на "тяжелые".
Насчет ДТП с обкуренными водителями, у которых изменено восприятие реальности - это можете сами посмотреть в сводках ДПС/ГИБДД, их там есть.
Выпиваю изредка, причем предпочитаю казахстанскую водовку, но чем становлюсь старше-тем реже и меньше. И, поскольку психологической или физической зависимости от алкоголя у меня нет, конкретно я - не наркоман.
Алкоголь - наркотик, слов нет, как и табак. Но ведь относительно сигарет/алкоголя законодательство потихоньку ужесточают, не так ли? И если запретят совсем - конкретно я не буду пить.
Обкуренными быстро ездить на машине практически не возможно поэтому ДТП в состоянии алкогольного опьянения гораздо более распространенное явление.
Надо понимать , что вождения машины под ЛЮБЫМИ веществами это проявление крайнего скотства, и по-моему мнению должно караться очень жестко.
А по-поводу того что трава это дорожка к более тяжелым наркотикам, вопрос спорный. Ваши знакомые сторчались бы в любом случае, начали бы они с алкоголя , клея или таблеток. Это тип людей, которые втягиваются и если есть доступ к тяжелым наркотикам, то попробовав раз два они подсели бы сто процентов.
Поэтому я против легализации опиатов и синтетики, которые превращают людей в зависимых скотов в короткое время.