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В мире
В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году
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danilov 05 Декабря 2020 в 19:55:26
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на специальном заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном борьбе с COVID-19.

По его словам, следующий год "будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе".

Бизли отметил, что из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 миллионов. Но из-за пандемии их число выросло до 270 миллионов, добавил он.

"Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое", — пояснил Бизли.

https://ria.ru/20201205/krizis-1587770098.html

Однако если удастся собрать необходимые средства, то мировое сообщество преодолеет гуманитарный кризис, подчеркнул Бизли.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 05.12.2020 в 23:19:46   # 767761
Пора из ООН паникеров и саботажников отправлять ВОН в Сибирь или в Сахару.
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  Рамзес 06.12.2020 в 10:34:25   # 767773
Quote:
Бизли отметил, что из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 миллионов. Но из-за пандемии их число выросло до 270 миллионов, добавил он.

Кто эти конфликты развязал ?
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