В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году

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danilov 05 Декабря 2020 в 19:55:26
По его словам, следующий год "будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе".
Бизли отметил, что из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 миллионов. Но из-за пандемии их число выросло до 270 миллионов, добавил он.
"Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое", — пояснил Бизли.
https://ria.ru/20201205/krizis-1587770098.html
Однако если удастся собрать необходимые средства, то мировое сообщество преодолеет гуманитарный кризис, подчеркнул Бизли.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 05.12.2020 в 23:19:46 # 767761
Бизли отметил, что из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 миллионов. Но из-за пандемии их число выросло до 270 миллионов, добавил он.
Кто эти конфликты развязал ?