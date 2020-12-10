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В мире
Собака, которую душили дверцей холодильника, улетела в США
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danilov 10 Декабря 2020 в 09:28:24
Собака по кличке Лаки из Атырау, известная тем, что в июне ее пытались задушить дверцей холодильника, отправилась в США. Об этом написали администраторы группы help_animals_atyrau в Instagram.



"Все помнят случай с Лаки, когда его душили дверцей холодильника? Вот и все, наш Лаки улетел в новый дом. Огромное спасибо волонтерам группы за спасение песика и всем тем, кто переживал за нашего счастливчика. Спасибо Джоршуа за помощь в перевозке, спасибо новой хозяйке Элин за такую прекрасную возможность. Мы будем скучать. Пусть каждому хвостику так повезет", - написано на странице.

Напомним, в Атырау на видео попал мужчина, мучивший собаку. Он зажал голову животному металлической дверцей холодильника и встал на него ногами. В Департаменте полиции Атырауской области начали проверку по факту распространения видео и задержали подозреваемого.

Мужчина записал видеообращение, в котором он признался, что был пьян, а также заверил, что сожалеет о содеянном. Он сказал, что сделал это якобы потому, что собака чуть не укусила его дочь и испортила всю рассаду.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sobaka-kotoruyu-dushili-dvertsey-holodilnika-uletela-v-ssha-422642/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 10.12.2020 в 09:41:24   # 767944
Даже собаки бегут из страны
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  Бекел 10.12.2020 в 09:49:34   # 767947
Да уж, а что же блять рожу этого гандона закрыли? Пусть вся страна знает кто это. Вообще предлагаю даже ФИО этого гандона написать.
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  GoodZone 10.12.2020 в 09:51:18   # 767949
А что у нас не нашлось ни одного сердобольного гражданина, который бы захотел приютить собаку? да не верю! Собаке не так много нужно, чтобы чувствовать себя счастливой. Правда содержать собаку у нас дело хлопотное - тут и ругачки с соседями и "бдительными гражданами", и отсутствие площадок для выгула, и цены на содержание и лечение не маленькие, и менталитет особый, особенно если собака не помещается в спичечный коробок и живете вы в квартире... Да и, если честно, разочаровался я в наших волонтерах после одного случая, ковыряются сами в себе, много случайных людей, хрен дозвонишься... НО ЕСЛИ ВДРУГ ВСЕ ЖЕ РЕШИТЕСЬ - ТО ВЕРНЕЕ И НАДЕЖНЕЕ ДРУГА ВАМ НЕ СЫСКАТЬ, а уж сколько светлых моментов они нам дарят своим присутствием, как могут влезть в нашу жизнь и душу одному богу известно!!! говорю как собачник со стажем... и не важно уже дворняга это или чистокровный мопс в 10-м поколении...
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  Zoggyla 10.12.2020 в 09:53:24   # 767951
Собака сказала, что не будет жить в РК.
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