Собака, которую душили дверцей холодильника, улетела в США

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danilov 10 Декабря 2020 в 09:28:24
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"Все помнят случай с Лаки, когда его душили дверцей холодильника? Вот и все, наш Лаки улетел в новый дом. Огромное спасибо волонтерам группы за спасение песика и всем тем, кто переживал за нашего счастливчика. Спасибо Джоршуа за помощь в перевозке, спасибо новой хозяйке Элин за такую прекрасную возможность. Мы будем скучать. Пусть каждому хвостику так повезет", - написано на странице.
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Напомним, в Атырау на видео попал мужчина, мучивший собаку. Он зажал голову животному металлической дверцей холодильника и встал на него ногами. В Департаменте полиции Атырауской области начали проверку по факту распространения видео и задержали подозреваемого.
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Мужчина записал видеообращение, в котором он признался, что был пьян, а также заверил, что сожалеет о содеянном. Он сказал, что сделал это якобы потому, что собака чуть не укусила его дочь и испортила всю рассаду.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sobaka-kotoruyu-dushili-dvertsey-holodilnika-uletela-v-ssha-422642/
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