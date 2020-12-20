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В мире
Верховный суд Бразилии разрешил наказывать за отказ от прививки
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danilov 19 Декабря 2020 в 16:09:56
Верховный федеральный суд Бразилии разрешил властям вводит ограничения в отношении граждан, отказавшихся от вакцинации от коронавируса, при введении соответствующего закона. Об этом сообщает издание Folha de S.Paulo.

Коллегия поддержала судью Рикарду Левандовски, который утверждал, что обязательная вакцинация может осуществляться «косвенными мерами», указано в сообщении.

В качестве примера судья привел введение для отказавшихся от вакцинации запрета на посещение определенных мест или на определенную деятельность.

Суд подчеркнул, что любое решение о принудительной вакцинации людей будет нарушать конституцию страны, однако дал властям Бразилии возможность вводить ограничения в отношении отказавшихся от прививки граждан, отмечает издание.

Бразилия занимает третье место в мире по числу случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии в стране выявлено более 7 млн случаев COVID-19, из них более 184 тысяч — с летальным исходом.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 20.12.2020 в 03:36:36   # 768514
Этого и следовало ожидать. Вакцинация добровольная,но без прививки много где вход будет закрыт. Хитрые суки
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  Fotinij 20.12.2020 в 07:03:39   # 768517
Какая неописуемая тупость!
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  Reanimator 20.12.2020 в 08:22:46   # 768518
Вот и первые "ласточки"...
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