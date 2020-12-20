Верховный суд Бразилии разрешил наказывать за отказ от прививки

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Декабря 2020 в 16:09:56
Коллегия поддержала судью Рикарду Левандовски, который утверждал, что обязательная вакцинация может осуществляться «косвенными мерами», указано в сообщении.
В качестве примера судья привел введение для отказавшихся от вакцинации запрета на посещение определенных мест или на определенную деятельность.
Суд подчеркнул, что любое решение о принудительной вакцинации людей будет нарушать конституцию страны, однако дал властям Бразилии возможность вводить ограничения в отношении отказавшихся от прививки граждан, отмечает издание.
Бразилия занимает третье место в мире по числу случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии в стране выявлено более 7 млн случаев COVID-19, из них более 184 тысяч — с летальным исходом.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 20.12.2020 в 03:36:36 # 768514
Reanimator 20.12.2020 в 08:22:46 # 768518