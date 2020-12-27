 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Умер советский разведчик Джордж Блейк
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Декабря 2020 в 08:20:08
Скончался бывший офицер британской разведки MI6, советский разведчик Джордж Блейк. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Иванов.
«Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка», — приводят слова Иванова РИА «Новости». Ему было 98 лет.
Блейк перешел из британской разведки в российскую. В связи с этим его приговорили в Великобритании к 42 годам тюремного заключения, но он бежал. Далее он жил в Москве и преподавал в академии СВР.



Английская же пресса, празднует смерть Джорджа Блейка, которого они больше полувека считали злейшим врагом британской короны.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 27.12.2020 в 09:43:29   # 768849
СВР недавно праздновала 100 летие службы внешней разведки.
20 декабря 1920 года, основатель этой службы Феликс Эдмундович Дзержинский создал иностранный отдел в составе ВЧК.
поощрить | покарать
  Pole13 27.12.2020 в 10:14:01   # 768850
Прожил 98 лет, вот что он делал, уверен что стрессов в его жизни было побольше нашего!?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь