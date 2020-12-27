Умер советский разведчик Джордж Блейк

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danilov 27 Декабря 2020 в 08:20:08
«Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка», — приводят слова Иванова РИА «Новости». Ему было 98 лет.
Блейк перешел из британской разведки в российскую. В связи с этим его приговорили в Великобритании к 42 годам тюремного заключения, но он бежал. Далее он жил в Москве и преподавал в академии СВР.
Английская же пресса, празднует смерть Джорджа Блейка, которого они больше полувека считали злейшим врагом британской короны.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 27.12.2020 в 09:43:29 # 768849
20 декабря 1920 года, основатель этой службы Феликс Эдмундович Дзержинский создал иностранный отдел в составе ВЧК.