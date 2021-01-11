 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
В Китае казнят экс-главу крупной компании
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 11 Января 2021 в 09:43:53
Власти Китая приговорили к смертной казни бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в КНР компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя, передает РИА Новости.

Как сообщает газета Global Times, суд китайского города Тяньцзиня приговорил экс-главу компании к смертной казни по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве.

Осенью 2018 года Лай Сяоминь был исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.

В ходе расследования центральной комиссии по проверке дисциплины удалось выявить, что Лай Сяомин серьезно нарушил политическую дисциплину и правила, "слепое расширение и непоследовательное управление привели к тому, что компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию". Отмечается, что он участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок.

Бывший глава China Huarong принимал дорогие подарки, в том числе и крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и клубах, использовал служебное положение в личных интересах. Его подозревают также в присвоении общественного имущества.

China Huarong была одной из четырех компаний по управлению активами, которые правительство Китая учредило в 1999 году в ответ на разразившийся в 1997 году азиатский финансовый кризис. В настоящее время China Huarong является крупнейшей в Китае по объему своих активов.

Лай Сяоминь 1962 года рождения, он начал свою профессиональную карьеру в 1983 году в структуре Народного банка Китая (ЦБ) и проработал там на различных должностях вплоть до 2003 года. В 2003 году перешел на службу в государственный комитет по контролю за банковской деятельностью. В январе 2009 года начал работу в компании China Huarong, а в сентябре 2012 года занял свою нынешнюю должность.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 11.01.2021 в 11:15:43   # 769658
Вот это общество вот это закон
Молодцы Китайцы!
Нам нельзя такие законы.
поощрить | покарать
  plex 11.01.2021 в 11:42:25   # 769661
Вот это я понимаю
поощрить | покарать
  Практичный 11.01.2021 в 12:56:38   # 769665
Цитата: alpha_portal от 11.01.2021 05:15:43
Вот это общество вот это закон
Молодцы Китайцы!
Нам нельзя такие законы.
да там тоже не все блестяще,спалили-отстранили. Он годами взятки брал и все тихо было. Потом скорей всего перешол кому то дорогу. Весь мир сплошная мануфактура сейчас. Возврат в прошлое у нас.
поощрить (2) | покарать
  alpha_portal 11.01.2021 в 14:03:52   # 769669
Цитата: Практичный от 11.01.2021 06:56:38
Цитата: alpha_portal от 11.01.2021 05:15:43
Вот это общество вот это закон
Молодцы Китайцы!
Нам нельзя такие законы.
да там тоже не все блестяще,спалили-отстранили. Он годами взятки брал и все тихо было. Потом скорей всего перешол кому то дорогу. Весь мир сплошная мануфактура сейчас. Возврат в прошлое у нас.

Ну у нас мы врядли увидем как какого нибудь вора расстреляют. Эт точно.
поощрить (1) | покарать
  kubik 11.01.2021 в 14:16:17   # 769670
Ключевое, что компания под его управлением отклонилась от линии партии. Руководители из Китая, с которыми более менее близко общался,никогда вам не скажут, что поддерживают КПК напрямую, но тем не менее у каждого замечал атрибутику с Мао, то кружечка с портретом, то заставочка на компе, то значек, то ручка.
По всей видимости , в Китае помнят, какая жизнь была до прихода КПК к власти и какая стала впоследствии проведения КПК своей линии.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь