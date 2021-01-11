В Китае казнят экс-главу крупной компании

Цитата: alpha_portal от

Вот это общество вот это закон

Молодцы Китайцы!

Нам нельзя такие законы. Вот это обществовот это законМолодцы Китайцы!Нам нельзя такие законы.

да там тоже не все блестяще,спалили-отстранили. Он годами взятки брал и все тихо было. Потом скорей всего перешол кому то дорогу. Весь мир сплошная мануфактура сейчас. Возврат в прошлое у нас.