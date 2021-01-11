В Китае казнят экс-главу крупной компании

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GoodZone 11 Января 2021 в 09:43:53
Как сообщает газета Global Times, суд китайского города Тяньцзиня приговорил экс-главу компании к смертной казни по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве.
Осенью 2018 года Лай Сяоминь был исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.
В ходе расследования центральной комиссии по проверке дисциплины удалось выявить, что Лай Сяомин серьезно нарушил политическую дисциплину и правила, "слепое расширение и непоследовательное управление привели к тому, что компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию". Отмечается, что он участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок.
Бывший глава China Huarong принимал дорогие подарки, в том числе и крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и клубах, использовал служебное положение в личных интересах. Его подозревают также в присвоении общественного имущества.
China Huarong была одной из четырех компаний по управлению активами, которые правительство Китая учредило в 1999 году в ответ на разразившийся в 1997 году азиатский финансовый кризис. В настоящее время China Huarong является крупнейшей в Китае по объему своих активов.
Лай Сяоминь 1962 года рождения, он начал свою профессиональную карьеру в 1983 году в структуре Народного банка Китая (ЦБ) и проработал там на различных должностях вплоть до 2003 года. В 2003 году перешел на службу в государственный комитет по контролю за банковской деятельностью. В январе 2009 года начал работу в компании China Huarong, а в сентябре 2012 года занял свою нынешнюю должность.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 11.01.2021 в 11:15:43 # 769658
Молодцы Китайцы!
Нам нельзя такие законы.
Практичный 11.01.2021 в 12:56:38 # 769665
Цитата: alpha_portal от 11.01.2021 05:15:43да там тоже не все блестяще,спалили-отстранили. Он годами взятки брал и все тихо было. Потом скорей всего перешол кому то дорогу. Весь мир сплошная мануфактура сейчас. Возврат в прошлое у нас.
Вот это общество вот это закон
Молодцы Китайцы!
Нам нельзя такие законы.
Вот это общество вот это закон
Молодцы Китайцы!
Нам нельзя такие законы.
alpha_portal 11.01.2021 в 14:03:52 # 769669
Цитата: Практичный от 11.01.2021 06:56:38
Цитата: alpha_portal от 11.01.2021 05:15:43да там тоже не все блестяще,спалили-отстранили. Он годами взятки брал и все тихо было. Потом скорей всего перешол кому то дорогу. Весь мир сплошная мануфактура сейчас. Возврат в прошлое у нас.
Вот это общество вот это закон
Молодцы Китайцы!
Нам нельзя такие законы.
Вот это общество вот это закон
Молодцы Китайцы!
Нам нельзя такие законы.
Ну у нас мы врядли увидем как какого нибудь вора расстреляют. Эт точно.
По всей видимости , в Китае помнят, какая жизнь была до прихода КПК к власти и какая стала впоследствии проведения КПК своей линии.