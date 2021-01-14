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Индия собирается привить своей вакциной от коронавируса миллиард человек
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danilov 14 Января 2021 в 13:23:11
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Zoggyla
14.01.2021 в 13:26:23
# 769885
А неприкасаемых будут прививать или перед вакциной все касты равны?
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старик
14.01.2021 в 20:43:31
# 769914
Чего уж мелочиться!
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