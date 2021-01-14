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В мире
Американец забыл пароль от кошелька с биткоинами на $240 млн. У него осталось две попытки
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danilov 14 Января 2021 в 20:40:39
Американский программист Стефан Томас потерял пароль от защищенного внешнего жесткого диска, на котором находятся ключи для электронного кошелька с тысячами биткоинов.

Личную трагедию жителя Сан-Франциско углубил рост криптовалюты — его почти утраченное состояние достигает 240 миллионов долларов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times. По словам самого программиста, он увлекался криптовалютой еще с начала 2010-х годов, тогда его привлекало отсутствие контроля со стороны государственных органов и крупных корпораций. Тогда же Томас обнародовал на YouTube видеоролик "Что такое биткоин?" за что получил 7002 биткоина от фаната валюты как благодарность. Тогда это была сумма близка к 7000 долларов. Программист "закрыл" ключи от биткоина на жестком диске IronKey, а пароль записал на листе бумаги, который впоследствии потерял. Диск позволяет использовать только 10 попыток ввести пароль, после чего информация станет недоступной навсегда. Сейчас владелец использовал 8 попыток.

"Я лежал в постели и думал об этом. Потом шел к компьютеру с новым вариантом, это не работало, а я возвращался до отчаяния", — добавил Томас. Напомним, последнее время курс биткоина чрезвычайно возрастает после нескольких лет почти неизменных показателей. Криптовалюта демонстрировала стремительный рост в середине 2010-х годов, которое позже сменилось на медленное падение. Как сообщал ONLINE.UA, курс биткоина в последних числах 2020 превзошел все ожидания и в последние дни побил несколько исторических максимумов. 26 декабря цена биткойнов выросла до 25 000 долларов, а 27 декабря Bitcoin подорожал до 27500 долларов За последние сутки цена первой криптовалюта выросла на 11%, с января 2020 — на 240%.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 14.01.2021 в 21:49:09   # 769932
В этой статье примечательно одно: danilov почитывает online.ua
К чему бы это? )))
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  Ал 14.01.2021 в 21:54:12   # 769933
Пропагандирующий либеральные свободы у кумиров и при этом активно проявляющий несогласие с содержанием контента сайта "комментатор" пытается зацепить его хозяина.

К чему бы это? )
Неужели он решил в очередной длительный бан в статусе
"мученика" для местных "патриотов" попасть? )))
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  Dimmon 14.01.2021 в 23:00:22   # 769939
Quote:
К чему бы это?

но в одном он прав, правила для всех, источник должен быть, для оценки достоверности и непредвзятости, особенно когда новости политического характера
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  Kukaracha 14.01.2021 в 23:02:06   # 769940
В комментах о новости про биткоины обсуждаются только личности.
К чему бы это?
Рискну сообразить, что биткоины были упущены комментаторами в своё время, вот и....
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  Dimmon 14.01.2021 в 23:09:57   # 769942
240 лям , неужели не вспомнит, давай брат я помогу если сработает 10% мои
я попробую угадать этот пароль с одной попытки
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