Итоги 23 января

Комментарии, по рейтингу, по дате
Впрочем, там ведь другое.
Цитата: Hairless от 25.01.2021 04:15:00
Гуманная у нас власть, очень гуманная. Даже не подстрелили никого, как в Конгрессе США.
Впрочем, там ведь другое.
Гуманная у нас власть, очень гуманная. Даже не подстрелили никого, как в Конгрессе США.
Впрочем, там ведь другое.
Вы правы, это одно и то же, но это не значит что это хорошо... Должны быть честные и прозрачные выборы, должна быть сменяемость и избираемость власти народом, тогда будет настоящая демократия и развитие страны.
Цитата: NBE от 25.01.2021 06:53:44
Вы правы, это одно и то же, но это не значит что это хорошо... Должны быть честные и прозрачные выборы, должна быть сменяемость и избираемость власти народом, тогда будет настоящая демократия и развитие страны.
Вы правы, это одно и то же, но это не значит что это хорошо... Должны быть честные и прозрачные выборы, должна быть сменяемость и избираемость власти народом, тогда будет настоящая демократия и развитие страны.
Одно с другим никак не связаны.
Выборы - это выбор из разных сортов го#на того, в PR-компанию которого вложено больше бабла. Соответственно выбранным го#ном это самое бабло будет отрабатываться.
P/S: не в тему: напишите кто-нибудь, как вставлять видео?
Цитата: Hairless от 25.01.2021 07:03:48
Одно с другим никак не связаны.
Выборы - это выбор из разных сортов го#на того, в PR-компанию которого вложено больше бабла. Соответственно выбранным го#ном это самое бабло будет отрабатываться.
P/S: не в тему: напишите кто-нибудь, как вставлять видео?
Цитата: NBE от 25.01.2021 06:53:44
Вы правы, это одно и то же, но это не значит что это хорошо... Должны быть честные и прозрачные выборы, должна быть сменяемость и избираемость власти народом, тогда будет настоящая демократия и развитие страны.
Вы правы, это одно и то же, но это не значит что это хорошо... Должны быть честные и прозрачные выборы, должна быть сменяемость и избираемость власти народом, тогда будет настоящая демократия и развитие страны.
Одно с другим никак не связаны.
Выборы - это выбор из разных сортов го#на того, в PR-компанию которого вложено больше бабла. Соответственно выбранным го#ном это самое бабло будет отрабатываться.
P/S: не в тему: напишите кто-нибудь, как вставлять видео?
Правильно, чего зря шевелится, все равно все умрем.
Где водометы, слезоточивый газ, резиновые пули?
Ох уж эти путЕнские сатрапы! Не могут они, чтоб как у них, по западному, прогрессивно, тс.
Цитата: Dimmon от 25.01.2021 09:03:55Для дебилов давно пора переводы делать с русского на русский.
право на митинг и право на санкционированный митинг = это не одно и тоже, придется корректировать конституцию
право на митинг и право на санкционированный митинг = это не одно и тоже, придется корректировать конституцию