Итоги 23 января

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danilov 25 Января 2021 в 09:00:38




Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 25.01.2021 в 10:15:00   # 770646
Гуманная у нас власть, очень гуманная. Даже не подстрелили никого, как в Конгрессе США.
Впрочем, там ведь другое.
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  СССР 25.01.2021 в 12:50:01   # 770650


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  NBE 25.01.2021 в 12:53:44   # 770651
Цитата: Hairless от 25.01.2021 04:15:00
Гуманная у нас власть, очень гуманная. Даже не подстрелили никого, как в Конгрессе США.
Впрочем, там ведь другое.

Вы правы, это одно и то же, но это не значит что это хорошо... Должны быть честные и прозрачные выборы, должна быть сменяемость и избираемость власти народом, тогда будет настоящая демократия и развитие страны.
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  Hairless 25.01.2021 в 13:03:48   # 770654
Цитата: NBE от 25.01.2021 06:53:44
Вы правы, это одно и то же, но это не значит что это хорошо... Должны быть честные и прозрачные выборы, должна быть сменяемость и избираемость власти народом, тогда будет настоящая демократия и развитие страны.

Одно с другим никак не связаны.
Выборы - это выбор из разных сортов го#на того, в PR-компанию которого вложено больше бабла. Соответственно выбранным го#ном это самое бабло будет отрабатываться.
P/S: не в тему: напишите кто-нибудь, как вставлять видео?
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  NBE 25.01.2021 в 13:49:23   # 770656
Цитата: Hairless от 25.01.2021 07:03:48
Цитата: NBE от 25.01.2021 06:53:44
Вы правы, это одно и то же, но это не значит что это хорошо... Должны быть честные и прозрачные выборы, должна быть сменяемость и избираемость власти народом, тогда будет настоящая демократия и развитие страны.

Одно с другим никак не связаны.
Выборы - это выбор из разных сортов го#на того, в PR-компанию которого вложено больше бабла. Соответственно выбранным го#ном это самое бабло будет отрабатываться.
P/S: не в тему: напишите кто-нибудь, как вставлять видео?

Правильно, чего зря шевелится, все равно все умрем.
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  андремас 25.01.2021 в 14:49:34   # 770657
Как то не демократично.
Где водометы, слезоточивый газ, резиновые пули?
Ох уж эти путЕнские сатрапы! Не могут они, чтоб как у них, по западному, прогрессивно, тс.
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  Zoggyla 25.01.2021 в 15:00:12   # 770658
Упустили молодежь. "Воспитали" отморозков, которых-то дубинкой ударить, потом не соберешь - они же дети! К старшим - ноль уважения! Да в писту такое государство - на деле , заигрывающее с пидорами, а на словах - самое православное!
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  Dimmon 25.01.2021 в 15:03:55   # 770659
право на митинг и право на санкционированный митинг = это не одно и тоже, придется корректировать конституцию
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  Zoggyla 25.01.2021 в 15:07:28   # 770660
Цитата: Dimmon от 25.01.2021 09:03:55
право на митинг и право на санкционированный митинг = это не одно и тоже, придется корректировать конституцию
Для дебилов давно пора переводы делать с русского на русский.
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