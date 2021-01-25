Итоги 23 января

Цитата: NBE от

Вы правы, это одно и то же, но это не значит что это хорошо... Должны быть честные и прозрачные выборы, должна быть сменяемость и избираемость власти народом, тогда будет настоящая демократия и развитие страны. Вы правы, это одно и то же, но это не значит что это хорошо... Должны быть честные и прозрачные выборы, должна быть сменяемость и избираемость власти народом, тогда будет настоящая демократия и развитие страны.

Одно с другим никак не связаны.Выборы - это выбор из разных сортов го#на того, в PR-компанию которого вложено больше бабла. Соответственно выбранным го#ном это самое бабло будет отрабатываться.P/S: не в тему: напишите кто-нибудь, как вставлять видео?