Умер Василий Лановой

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Manitu 29 Января 2021 в 15:37:37
О Василии Лановом можно сказать просто: самый красивый актер советского кино и один из самых красивых актеров кино мирового. Но сама по себе актерская красота ничто, если к ней не прилагается хотя бы одно из таких качеств, как ум, достоинство, верность основанным на жестоком опыте принципам, жажда мировой культуры. Хотя бы одно — а к красоте Ланового прилагались все эти качества.https://news.mail.ru/society/45043418/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это Вам, маэстро, гениальный актёр, ум, честь и совесть нашей эпохи! Вечная память!
ковид никак не угомонится ...