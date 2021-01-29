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В мире
Умер Василий Лановой
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Manitu 29 Января 2021 в 15:37:37
В московской больнице на 88 году жизни умер от осложненной коронавирусной инфекции Василий Лановой — народный артист Советского Союза, украшение столичного Вахтанговского театра (на протяжении добрых шестидесяти лет), актер с долгой и абсолютно всенародной славой.



О Василии Лановом можно сказать просто: самый красивый актер советского кино и один из самых красивых актеров кино мирового. Но сама по себе актерская красота ничто, если к ней не прилагается хотя бы одно из таких качеств, как ум, достоинство, верность основанным на жестоком опыте принципам, жажда мировой культуры. Хотя бы одно — а к красоте Ланового прилагались все эти качества.https://news.mail.ru/society/45043418/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 29.01.2021 в 17:15:43   # 771045

Это Вам, маэстро, гениальный актёр, ум, честь и совесть нашей эпохи! Вечная память!
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  Lukas 29.01.2021 в 18:50:54   # 771052
Светлая память хорошему человеку, великий актер, великолепный рассказчик, являлся символом благородства, отваги и чести. Офицер - романтик. Бесконечно любил свою родину.
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  Dimmon 29.01.2021 в 19:06:50   # 771057
Светлая память!

ковид никак не угомонится ...
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