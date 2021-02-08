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В мире
Французский рабочий класс мобилизуется против повальных приватизаций
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danilov 08 Февраля 2021 в 15:55:43
На очереди – битва за столичную компанию общественного транспорта RATP, которую предполагается раздробить и приватизировать. Для работников это означает увеличение нагрузки на 240 часов в год, потери в зарплате и общее ухудшение условий труда; для пассажиров – дезорганизацию транспорта и рост стоимости проезда.



Профсоюз ВКТ провёл акцию протеста перед автобусным парком. Он уверяет, что сопротивление только начинается и призывает железнодорожников, которым также угрожает приватизация, объединить усилия в общей борьбе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 08.02.2021 в 17:27:06   # 771661
Бей Макрона!
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  Konstant 08.02.2021 в 18:16:03   # 771663
Ешьте демократию...беженцев кормить надо
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  Zoggyla 08.02.2021 в 18:28:18   # 771665
Цитата: Konstant от 08.02.2021 12:16:03
Ешьте демократию...беженцев кормить надо
Ви таки полагаете, что демокгатию нужно кушать ложками? Я вас умоляю! Пгишло вгемя выдавливать таки демокгатию из себя по каплям!
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  Skype 09.02.2021 в 00:55:18   # 771689
Да бардак будет, пограбят пива попьют, негры им наваляют и по норам.
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