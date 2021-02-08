Французский рабочий класс мобилизуется против повальных приватизаций

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danilov 08 Февраля 2021 в 15:55:43
Профсоюз ВКТ провёл акцию протеста перед автобусным парком. Он уверяет, что сопротивление только начинается и призывает железнодорожников, которым также угрожает приватизация, объединить усилия в общей борьбе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Konstant от 08.02.2021 12:16:03Ви таки полагаете, что демокгатию нужно кушать ложками? Я вас умоляю! Пгишло вгемя выдавливать таки демокгатию из себя по каплям!
Ешьте демократию...беженцев кормить надо
Ешьте демократию...беженцев кормить надо