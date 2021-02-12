Шведов просят не пылесосить по выходным

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danilov 12 Февраля 2021 в 09:16:08
Причина: дефицит электроэнергии, который особенно остро ощущается в холодную погоду, при которой большое количество электроэнергии уходит на обогрев домов.
"Перед тем, как включить пылесос, хорошенько подумайте. Вам нужно делать уборку именно в самые холодные дни?", - обратились к шведам с телеэкранов. Людей попросили не убираться в эти выходные или хотя бы не включать пылесос.
Напомним, что в Швеции идёт борьба между сторонниками и противниками АЭС. Будущее атомной энергетики было поставлено под вопрос после аварии в США в 1979-м году на Три-Майл-Айленд. Однако, ввиду дефицита электроэнергии и роста цен на нее все больше набирает популярность идея возвращения к строительству атомных станций.
https://rg.ru/2021/02/08/shvedam-zapretili-pylesosit-po-vyhodnym.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
В Москве —15 и сильнейший снегопад.
Бирюков конечно расчистит все это за неделю. Сейчас выгонят на улицы все 30 000 единиц техники и в разы больше людей. Но сам факт того где мы живем и что такое природа должен помочь включить мозг многим
А таджики же свалили, где сток техники взять??
Лыжи брать надо и санки
Цитата: Skype от 12.02.2021 07:21:27
Сейчас выгонят на улицы все 30 000 единиц техники.
А таджики же свалили, где сток техники взять??
Лыжи брать надо и санки
Сейчас выгонят на улицы все 30 000 единиц техники.
А таджики же свалили, где сток техники взять??
Лыжи брать надо и санки
Таджиков никто никогда не сажал за руль. В основном за рулем Чувашия, Мордовия, Тверская, Владимирская обл и т д. Штраф за наём таджиков 800 000р/ за голову