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В мире
Снегопад прошел, люди откапываются
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danilov 15 Февраля 2021 в 13:19:50
Пробки в тысячу километров и метровые сугробы. Cильнейший за полвека снегопад в Москве

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 15.02.2021 в 15:33:34   # 772062
Холодный фронт, который получил название «Зверь с Востока 2», продолжает опустошать подземные хранилища газа в Европе. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe, на утро воскресенья, 14 февраля, хранилища были заполнены уже на 42,65 процента. Это оказалось на 4,86 пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

На главном газовом рынке Европы — в Германии — запасы сократились до 34,17 процента, в Австрии — до 45,28 процента, Чехии — до 41,08 процента, Польше — до 52,27 процента. Сильнее всего сокращение оказалось во Франции: там запасы уменьшились до 30,07 процента.
В «Газпроме» сложившуюся ситуацию для себя оценивают положительно. Компания приготовилась к стоимости в 200 долларов за тысячу кубометров, хотя ранее в бюджете указывалась цена 170 долларов. Столь светлые ожидания связаны с рекордными поставками 19,4 миллиарда кубометров в прошлом месяце — это на 45 процентов больше уровня прошлого года и на 18 процентов больше, чем в среднем за последние пять лет.

Одновременно газовый монополист верит, что спустя несколько месяцев, когда холода пройдут, поставки все равно окажутся выше среднего. Компания по минимуму использует украинский маршрут и стимулирует отбор газа из подземных хранилищ в Европе, так что для их пополнения европейские импортеры будут вынуждены покупать газ.

С приходом «Зверя с Востока 2» на Германию, Нидерланды и Великобританию обрушилась снежная буря. Пик снегопада пришелся на 6 февраля, но снег пока не растаял, потому что в регионе стоят аномальные для этих стран морозы. Например, в Шотландии 11 февраля зафиксировали температуру в минус 23 градуса, это рекорд за 25 лет.

Похожая ситуация наблюдалась в 2018 году, когда холодные ветра из России столкнулись с атмосферным фронтом Дарси над Нидерландами. Тогда там прошли самые сильные за десятилетие снегопады, что привело к транспортному коллапсу.
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  старик 15.02.2021 в 19:41:41   # 772074
Ясно же что это Путин наслал своего зверя. Глобальное потепление , мать его!
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  Ал 15.02.2021 в 19:56:43   # 772080
Quote:
В обычно жарком Техасе сейчас рекордно низкие температуры. С чем это связано? https://www.bbc.com/russian/news-56070367
час назад
...
Техас известен своими обширными пустынями и изнуряющей жарой, но сейчас он покрыт толстым слоем льда.
В штате температура воздуха опустилась до более чем 30-летнего минимума, а в некоторых районах бьет рекорды, которым более века.
В некоторых районах Техаса в воскресенье было -18C, и синоптики предупреждают, что морозы не отступят еще неделю.
...
Рекордно холодная погода стояла на минувшей неделе и в Великобритании. В Шотландии была зафиксирована самая низкая температура за последние 25 лет. Это -23 градуса по шкале Цельсия. Рекорд установлен в деревне Бремар в Абердиншире - ночь на четверг там была самой морозной в Британии с 1995 года.

Вероятнее всего континентальная Европа в ближайшее время североамериканского СПГ не дождется...
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  строитель 15.02.2021 в 20:43:21   # 772088
Вероятнее всего континентальная Европа в ближайшее время североамериканского СПГ не дождется...

Так же собственно как и вакцины
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