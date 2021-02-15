Снегопад прошел, люди откапываются

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Февраля 2021 в 13:19:50
Комментарии, по рейтингу, по дате
На главном газовом рынке Европы — в Германии — запасы сократились до 34,17 процента, в Австрии — до 45,28 процента, Чехии — до 41,08 процента, Польше — до 52,27 процента. Сильнее всего сокращение оказалось во Франции: там запасы уменьшились до 30,07 процента.
В «Газпроме» сложившуюся ситуацию для себя оценивают положительно. Компания приготовилась к стоимости в 200 долларов за тысячу кубометров, хотя ранее в бюджете указывалась цена 170 долларов. Столь светлые ожидания связаны с рекордными поставками 19,4 миллиарда кубометров в прошлом месяце — это на 45 процентов больше уровня прошлого года и на 18 процентов больше, чем в среднем за последние пять лет.
Одновременно газовый монополист верит, что спустя несколько месяцев, когда холода пройдут, поставки все равно окажутся выше среднего. Компания по минимуму использует украинский маршрут и стимулирует отбор газа из подземных хранилищ в Европе, так что для их пополнения европейские импортеры будут вынуждены покупать газ.
С приходом «Зверя с Востока 2» на Германию, Нидерланды и Великобританию обрушилась снежная буря. Пик снегопада пришелся на 6 февраля, но снег пока не растаял, потому что в регионе стоят аномальные для этих стран морозы. Например, в Шотландии 11 февраля зафиксировали температуру в минус 23 градуса, это рекорд за 25 лет.
Похожая ситуация наблюдалась в 2018 году, когда холодные ветра из России столкнулись с атмосферным фронтом Дарси над Нидерландами. Тогда там прошли самые сильные за десятилетие снегопады, что привело к транспортному коллапсу.
В обычно жарком Техасе сейчас рекордно низкие температуры. С чем это связано? https://www.bbc.com/russian/news-56070367
час назад
...
Техас известен своими обширными пустынями и изнуряющей жарой, но сейчас он покрыт толстым слоем льда.
В штате температура воздуха опустилась до более чем 30-летнего минимума, а в некоторых районах бьет рекорды, которым более века.
В некоторых районах Техаса в воскресенье было -18C, и синоптики предупреждают, что морозы не отступят еще неделю.
...
Рекордно холодная погода стояла на минувшей неделе и в Великобритании. В Шотландии была зафиксирована самая низкая температура за последние 25 лет. Это -23 градуса по шкале Цельсия. Рекорд установлен в деревне Бремар в Абердиншире - ночь на четверг там была самой морозной в Британии с 1995 года.
час назад
...
Техас известен своими обширными пустынями и изнуряющей жарой, но сейчас он покрыт толстым слоем льда.
В штате температура воздуха опустилась до более чем 30-летнего минимума, а в некоторых районах бьет рекорды, которым более века.
В некоторых районах Техаса в воскресенье было -18C, и синоптики предупреждают, что морозы не отступят еще неделю.
...
Рекордно холодная погода стояла на минувшей неделе и в Великобритании. В Шотландии была зафиксирована самая низкая температура за последние 25 лет. Это -23 градуса по шкале Цельсия. Рекорд установлен в деревне Бремар в Абердиншире - ночь на четверг там была самой морозной в Британии с 1995 года.
Вероятнее всего континентальная Европа в ближайшее время североамериканского СПГ не дождется...
Так же собственно как и вакцины