 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
В Японии выбросят каждую шестую вакцину Pfizer
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 17 Февраля 2021 в 08:56:32
В Японии придется утилизировать часть вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, его слова передает Reuters.

В каждом флаконе с вакциной Pfizer содержится шесть доз препарата, а извлечь шестую дозу можно только при помощи специализированного шприца, поясняет Reuters. Использование обычного шприца позволяется выкачать лишь пять доз вакцины. «Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», — признал Като.

Закупить требуемое число особых шприцев нелегко, но власти ведут переговоры с несколькими производителями. «Мы все еще пытаемся закупить нужные для извлечения шестых доз шприцы», — заверил Като.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 17.02.2021 в 09:01:20   # 772163
Боги маркетинга!
поощрить (1) | покарать
  Hairless 17.02.2021 в 09:32:05   # 772165
поощрить | покарать
  Все мы гости 17.02.2021 в 09:43:43   # 772168
Видимо APPLE разработали вакцину, тут все как с айфонами.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь