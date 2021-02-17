В Японии выбросят каждую шестую вакцину Pfizer

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GoodZone 17 Февраля 2021 в 08:56:32
В каждом флаконе с вакциной Pfizer содержится шесть доз препарата, а извлечь шестую дозу можно только при помощи специализированного шприца, поясняет Reuters. Использование обычного шприца позволяется выкачать лишь пять доз вакцины. «Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», — признал Като.
Закупить требуемое число особых шприцев нелегко, но власти ведут переговоры с несколькими производителями. «Мы все еще пытаемся закупить нужные для извлечения шестых доз шприцы», — заверил Като.
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Цитата: Nafis от 17.02.2021 03:01:20
Боги маркетинга!
Боги маркетинга!
Капитализм как он есть.
Все мы гости 17.02.2021 в 09:43:43 # 772168